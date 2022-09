Benjamin Pavard, ambicioso objetivo del Atlético de Madrid en el Bayern

Reforzar su zaga será una de las prioridades del conjunto rojiblanco de cara al siguiente curso. Con ese objetivo el Atlético de Madrid sondeó este verano a un Benjamin Pavard que no se ha movido del Bayern de Múnich. El siguiente entrará en su último año de contrato, por lo que al cuadro colchonero podría resultarle bastante asequible su fichaje. Lo que más gusta a Simeone de Benjamin Pavard es su polivalencia ya que, además de como lateral derecho, puede jugar como central.

Benjamin Pavard no descarta fichar por el Atlético de Madrid

Tanto el Atlético de Madrid, como Manchester United, Chelsea, Juventus y PSG están dispuestos a ofertar por el futbolista de 26 años según Téléfoot y Evening Standard. Benjamin Pavard, por su parte, no descarta fichar por ninguno de estos equipos. Cuestionado por su continuidad en el Bayern de Múnich, señalaba recientemente: “Me hice preguntas, recibí llamadas de diferentes clubes. Tal vez, algún día iré a uno de estos clubes, pero hablé con Julian Nagelsmann, que me dejó claro que yo estaba en sus planes”.

Benjamin Pavard y Çaglar Söyüncü podrían apuntalar la zaga del Atlético de Madrid

A la espera de lo que acontezca con Benjamin Pavard, el Atlético de Madrid podría tener ya fichado de cara al siguiente curso a Çaglar Söyüncü. El central de 26 años termina contrato a final de temporada con el Leicester y no renovará con el equipo inglés. El Atlético de Madrid ha mostrado a Çaglar Söyüncü su intención de hacerse con sus servicios a coste cero y ambas partes ya habrían apalabrado su fichaje. No obstante, éste no se podrá rubricar hasta el próximo mes de enero.

Fue Hüseyin Eroglu, exentrenador del Altinordu, el que confirmó el fichaje de Çaglar Söyüncü por el Atlético de Madrid. “¿Si ya lo tiene hecho para la próxima campaña con el Atleti? Sí”, manifestó en Radyospor. Hüseyin Eroglu coincidió con Çaglar Söyüncü en el club que reside en el Buca Arena.