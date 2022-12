Dani Parejo desvela por qué rechazó al Barcelona

El centrocampista de 33 años del Villarreal tuvo la opción de fichar por el Barcelona cuando jugaba en el Valencia. Sin embargo, Dani Parejo rechazó al equipo catalán por el conjunto che. Posteriormente, el Valencia, con el objetivo de librarse de su elevada ficha, vendió al que fuera futbolista del Real Madrid por 2,25 millones de euros al Villarreal, en el que lleva tres temporadas.

La calabazas de Dani Parejo al Barcelona

Cuestionado por su frustrado fichaje por el Barcelona en una entrevista a Relevo, Dani Parejo confesaba: “Sí, es verdad que tuve la posibilidad de ir al Barcelona, pero es que yo estaba muy a gusto en el Valencia. A mí me gusta jugar, yo estoy a gusto cuando juego y yo en el Valencia había pasado momentos muy difíciles, había dado la vuelta a esa situación y estaba muy feliz. Era muy importante y así me lo hacían saber club y compañeros, estaba muy feliz. Me llama Valverde y el Barcelona, es verdad, pero yo decidí quedarme en el Valencia. En el Barcelona, además, nunca sabes si vas a jugar. De hecho, creo que no iba a ser titular. Luego nunca se sabe claro, puedes llegar, afianzarte y hacer una carrera de diez años, puede ser, pero no lo sabía porque estaban allí, Rakitic, Iniesta, Busquets… Era un centro del campo muy marcado y era difícil que alguno de ellos saliera. Y yo estaba tan feliz en el Valencia que decidí quedarme, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león”.