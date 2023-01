Bordalás responde al interés del Sevilla en su fichaje

Pese a que llegó al Sevilla en octubre, el conjunto hispalense se mantiene en puestos de descenso, lo que hace que Jorge Sampaoli comience a estar cuestionado. El club de Nervión podría estar pensando nuevamente en un cambio de entrenador y el elegido para tomar las riendas del equipo sería José Bordalás según se ha rumoreado. Sobre ello ha sido cuestionado el técnico alicantino en la última entrevista que ha condedido.

Preguntado por los rumores que le sitúan en el Sevilla, José Bordalás manifestó en El Larguero: «Es inevitable. Estoy al corriente de la noticia, a día de hoy no me ha llamado ningún equipo. Soy muy respetuoso con los compañeros, queda mucha Liga y estoy seguro que los equipos mejorarán porque son grandes equipos. Sí, he visto el partido entre Sevilla y Alavés, la Copa es muy difícil. Confío en que el Sevilla mejorará con Sampaoli».

Sobre si era el favorito de Monchi, agregó: «No sé si Monchi me tiene en el radar. Es una situación muy complicada y yo soy muy respetuoso con mis compañeros».

El Sevilla ya estuvo interesado en Bordalás

En busca de un nuevo revulsivo para salir de los puestos de descenso, el Sevilla podría ponerse en manos de José Bordalás, sin equipo desde que el pasado verano el Valencia prescindiera de sus servicios. El técnico alicantino ya fue una opción para el Sevilla cuando dirigía al Getafe y Monchi le tendría en mente si el conjunto hispalense, a la desesperada, necesitase un nuevo revulsivo.

José Bordalás, por su parte, podría ver con buenos ojos la posibilidad de entrenar al Sevilla. No sucedió así con el Elche, equipo que le tentó con un salario de 2 millones de euros y al que rechazó a la espera de uno de mayor entidad.