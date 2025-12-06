Cazorla pide perdón tras la primera expulsión por roja directa de su carrera

Santi Cazorla, capitán del Real Oviedo, pidió perdón "por dejar al equipo con diez" tras sufrir ante el Mallorca la segunda expulsión de su larga carrera, la primera por roja directa.

"Toca aprender y levantarse. Es la segunda vez que me expulsan y siempre te sientes culpable por dejar al equipo con un jugador menos y por no poder jugar la siguiente jornada", explicó el centrocampista oviedista en sus redes sociales.

Santi Cazorla, que solo había sido expulsado una vez, y fue jugando en el Arsenal, vio la roja tras una acción ocurrida en el minuto 89 en la que tocó balón, pero también impactó con la planta en Vedat Muriqi, delantero del Mallorca; el colegiado Galech Azpeteguia lo amonestó con amarilla en primera instancia, pero el VAR le avisó y tras acudir al monitor le sacó la roja.

"Con esta afición siempre estaremos en deuda, lo seguiremos intentando hasta el final", concluyó Santi Cazorla, capitán de un Real Oviedo que tras 15 jornadas de Liga suma 9 puntos y es penúltimo, encadenando cinco partidos seguidos sin marcar gol en el Carlos Tartiere.

Los azules, que no ganan desde que Luis Carrión regresase al banquillo azul hace siete partidos, ya son el segundo equipo menos goleador de Primera División en lo que va de siglo: su registro de 7 goles en 15 jornadas solo lo supera el Xerez de la temporada 2009-2010, que sumó 6 goles.