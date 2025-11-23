Decide salir del Atlético de Madrid en el mercado invernal

Tal y como contamos el pasado mes de octubre en LAOTRALIGA, Alexander Sorloth no está contento con su rol en el Atlético de Madrid. Es por ello por lo que habría decidido cambiar de aires en el mercado invernal. Y es que, aunque el delantero noruego de 29 años ha participado en 14 encuentros en lo que va de temporada, en los que ha anotado 2 goles, solamente ha sido titular en 6 de ellos.

Ha sido el periodista Yağız Sabuncuoğlu el que ha revelado que Alexander Sorloth ha decidido abandonar el Atlético de Madrid en busca de un mayor protagonismo. Especialmente ahora que Noruega ha conseguido plaza para el Mundial 2026.

Los equipos dispuestos a llevarse a Sorloth del Atlético de Madrid

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Fenerbahçe es uno de los equipos que quiere fichar a Alexander Sorloth. No obstante, el cuadro otomano sabe que no será fácil hacerse con el noruego ya que intentó, sin éxito, hacerse con sus servicios el pasado verano.

De cara al mes de enero, la lesión de John Durán y la posible marcha de Cenk Tosun, sumado a las críticas que está recibiendo Youssef En-Nesyri, obligan al Fenerbahçe a fichar a un nuevo delantero en el mercado invernal. El que más gusta es Alexander Sorloth y su nuevo presidente, Sadettin Saran, está dispuesto a hacer un esfuerzo por el futbolista del Atlético de Madrid.

En lo que al cuadro colchonero se refiere, tratará de recuperar parte de los 32 millones de euros más 8 en variables que pagó en su día al Villarreal por el noruego si acepta dejarle salir en el mercado invernal.