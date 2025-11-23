Sara Sálamo molesta a Betis y Real Madrid confesando de qué equipo es aficionada

Sara Sálamo ha estrenado El Silencio, el documental sobre su marido, Isco Alarcón. Si bien empezó con el centrocampista cuando jugaba en el Real Madrid, la actriz, en su faceta como directora, no esconde que es aficionada al Atlético. Ni siquiera la felicidad que Isco Alarcón ha encontrado en el Betis ha hecho que traicione a sus colores.

Preguntada en una entrevista para MARCA si seguía siendo del Atlético de Madrid, Sara Sálamo contestó: “Por supuesto. Uno no puede cambiar de equipo porque sí, porque nace de ese equipo y es algo ya de la identidad, pero me ha pasado algo con el Betis y es que me he enamorado. Creo que hay poca gente a la que no le cae bien este club. Tiene una afición impresionante y el cariño que nos están dando es brutal, pero después es que lo gestionan personas y en todos los departamentos... ¡Cómo nos han cuidado! ¡Cómo nos han tratado! Yo estoy hiperagradecida y emocionadísima con nuestra etapa en el Betis”.

A su vez, sobre lo mal que lo ha pasado Isco Alarcón y la felicidad que ha encontrado el centrocampista en el Betis, comentó: “Yo creo que hay algo muy determinante y es cuando alguien te da confianza y cariño, cuando te tiende la mano en un mal momento, pero no de manera superficial, sino de manera honesta, y te hace sentir válido. Yo creo que eso a muchas personas les sirve como impulso, porque hay gente que trabaja mucho bajo presión, pero hay otra que trabaja mejor desde el amor”.

La escena favorita entre Sara Sálamo e Isco Alarcón

En dicha entrevista, Sara Sálamo habló sobre su discusión con Isco Alarcón en la que hablan de la delgada línea entre ser su mujer y ser la directora del documental. “Es la favorita de todo el mundo. Es curioso, porque estamos haciendo pases especiales y la gente se muere de risa o aplaude y todo. Está teniendo muy buena acogida, primero porque hay un poquito de salseo y segundo porque hay la naturalidad y la honestidad de una discusión de pareja en la que todo el mundo se puede ver reflejado. Pero sí: Isco dice que él me propuso como directora de este proyecto porque se iba a sentir más cómodo dejándose grabar por mí, pero yo lo que creo es que se sentía más cómodo para decir que no cuando no le apetecía”, concluyó.