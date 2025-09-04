Rayo Vallecano
Dos sonadas ausencias entre los 26 inscritos por el Rayo Vallecano para la Conference League
El Rayo Vallecano, que sí ha incluido en su lista de 26 inscritos para la Conference League a Alemano, ha dejaod fuera a dos jugadores de renombre
El Rayo Vallecano, que comenzará su participación en la Conference League el próximo 2 de octubre ante el Shkendija, ha inscrito a un total de 26 jugadores, cuatro de ellos para la lista B. Adrián Molina, Marco de las Sías, Samuel Becerra e Iván Alonso son los canteranos que figuran en la lista B, en tanto que destaca la presencia de la última incorporación, la del brasileño Alemao, y la ausencia de jugadores como Randy Nteka o Nobel Mendy.
Los 26 jugadores inscritos por el Rayo Vallecano para la Conference League
Porteros: Dani Cárdenas, Augusto Batalla y Adrián Molina (+)
Defensas: Andrei Ratiu, Pep Chavarría, Luiz Felipe, Iván Balliu, 'Pacha' Espino, Florian Lejeune, Marco de las Sías (+), Sergi Lozano, Jozhua Vertrouwd
Medios: Pedro Díaz, Pathé Ciss, Isi Palazón, Óscar Trejo, Gerard Gumbau, Unai López, Óscar Valentín.
Delanteros: Alemao, Sergio Camello, Álvaro García, Jorge de Frutos, Fran Pérez, Samuel Becerra (+) e Iván Alonso (+).
