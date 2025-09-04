Dos sonadas ausencias entre los 26 inscritos por el Rayo Vallecano para la Conference League

El Rayo Vallecano, que comenzará su participación en la Conference League el próximo 2 de octubre ante el Shkendija, ha inscrito a un total de 26 jugadores, cuatro de ellos para la lista B. Adrián Molina, Marco de las Sías, Samuel Becerra e Iván Alonso son los canteranos que figuran en la lista B, en tanto que destaca la presencia de la última incorporación, la del brasileño Alemao, y la ausencia de jugadores como Randy Nteka o Nobel Mendy.

Los 26 jugadores inscritos por el Rayo Vallecano para la Conference League

Porteros: Dani Cárdenas, Augusto Batalla y Adrián Molina (+)

Defensas: Andrei Ratiu, Pep Chavarría, Luiz Felipe, Iván Balliu, 'Pacha' Espino, Florian Lejeune, Marco de las Sías (+), Sergi Lozano, Jozhua Vertrouwd

Medios: Pedro Díaz, Pathé Ciss, Isi Palazón, Óscar Trejo, Gerard Gumbau, Unai López, Óscar Valentín.

Delanteros: Alemao, Sergio Camello, Álvaro García, Jorge de Frutos, Fran Pérez, Samuel Becerra (+) e Iván Alonso (+).