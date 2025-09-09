El equipo por el que va a fichar Fernando Pacheco

Aunque Fernando Pacheco ha sido relacionado con varios equipos de LaLiga EA Sports, el que fuera guardameta del Espanyol hasta el pasado 30 de junio, no ha encontrado acomodo en España. Es por ello por lo que el meta de 33 años ha decidido emprender una nueva aventura en Arabia Saudí de la mano del Al-Fateh.

Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, Fernando Pacheco se comprometerá con el Al-Fateh por una temporada con opción a otra. El guardameta formado en las categorías inferiores del Real Madrid, llegó a conquistar con el conjunto blanco una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes con el cuadro merengue en 2014. Tras dicha campaña, en busca de minutos, Fernando Pacheco recaló en el Deportivo Alavés, donde jugó hasta 2022 cuajando notables actuaciones. Con el conjunto vasco, por su parte, fue subcampeón de la Copa del Rey en su segunda campaña tras perder la final ante el Barcelona, y es que en la primera ascendió con el club albiazul a Primera División.

Tras su paso por el Deportivo Alavés, Fernando Pachecho inició una nueva aventura en el Almería, aunque sólo llegó a disputar un partido con el equipo andaluz. Debido a su poco protagonismo, fue traspasado al Espanyol en el mercado invernal, conjunto en el que ha militado las últimas dos temporadas y media.

Fernando Pacheco jugará por primera vez fuera de España

Ahora Fernando Pacheco abandonará por primera vez España para probar fortuna en Arabia Saudí, donde el Al-Fateh le ha tentado con un suculento salario.