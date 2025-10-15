Jesús Vallejo rechazó al Atlético de Madrid

Jesús Vallejo abandonó el Real Madrid el pasado verano tras cinco temporadas en el conjunto blanco. El central, ahora en las filas del Albacete, había recalado en el cuadro merengue procedente del Real Zaragoza, si bien antes el Atlético de Madrid y el Villarreal trataron de hacerse con sus servicios.

“Nunca me lo habían preguntado, pero cuando estaba en el juvenil del Zaragoza tuve ofertas del Villarreal y del Atlético de Madrid. El Zaragoza apostó por mí, me sentía querido y decidí quedarme”, dijo Jesús Vallejo en Radio MARCA confesando por qué dijo no a Villarreal y a Atlético de Madrid.

Otro gallo cantó cuando fue el Real Madrid el que tocó a su puerta. “Cuando llegó el Madrid fue diferente. Estaba de vacaciones y mi representante me dijo que iban a pagar mi cláusula, 5 millones. Me hizo mucha ilusión, sobre todo porque pude seguir un año más en Zaragoza antes de dar el salto”, recordó Jesús Vallejo.

Tras dos temporadas con poco protagonismo en el Real Madrid, el defensor recaló en calidad de cedido en el Eintracht de Frankfurt. “Prefería quedarme en España, pero el Madrid me convenció hablándome del ejemplo de Carvajal. Alemania me vino bien y estuve muy a gusto”, comentó al respecto.

El futbolista del Real Madrid que más impresionó a Jesús Vallejo

Sobre el futbolista del Real Madrid que más le impresionó, Jesús Vallejo indicó: “El que más me impresionó fue Cristiano Ronaldo. Su regularidad y constancia eran brutales. Te daba consejos y te ayudaba siempre. Zidane también fue muy claro conmigo: tenía sus roles, pero no eran inamovibles”.