Guaita ficha por un nuevo equipo hasta final de temporada

El meta valenciano Vicente Guaita fichó este sábado por el Parma, con el que firmó un contrato hasta final de temporada y en el que se encontrará bajo las órdenes del español Carlos Cuesta, entrenador más joven de la Serie A actual. El portero de 38 años se encontraba sin equipo desde que el pasado mes de junio terminase contrato con el Celta de Vigo.

"El Parma Calcio anuncia que Vicente Guaita Panadero, libre desde el 1 de julio de 2025, ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2026. El número de camiseta elegido es el 13", informó en un comunicado el club parmesano.

El fichaje de Vicente Guaita por el club que entrena Carlos Cuesta, y en el que también está el español Adrián Bernabé, palia la baja del meta japonés Zion Suzuki, operado recientemente de la mano izquierda y de baja por los próximos tres o cuatro meses.

El Parma juega su próximo partido ante el Hellas Verona este domingo 23 de noviembre. El próximo, en casa ante el Udinese el 29 del mismo mes.

La trayectoria de Guaita hasta su llegada al Parma

Vicente Guaita, nacido en 1987 en Torrent (Valencia) se crió en la cantera del Valencia, con el que debutó el 2 de octubre de 2008 en la Copa de la UEFA. Permaneció en el club valenciano hasta 2014 antes de pasar al Getafe (2014-2018).

En 2018 emprende rumbo a la Premier League con el Crystal Palace, donde permanece cinco temporadas acumulando 154 apariciones. En 2023 regresa a España, firmando por el Celta de Vigo.

El último partido que disputó el meta español fue en un Getafe-Celta, el 24 de mayo de 2025.