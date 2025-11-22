El ‘salseo’ del documental de Sara Sálamo: “Cuando inicié mi relación con Isco recibí tanto odio”

El Silencio, el documental de Sara Sálamo sobre su marido, Isco Alarcón, se ha estrenado en cines. La actriz, en su faceta como directora, manda en él un recado a quienes quisieron anular su trayectoria con el futbolista, ahora en el Betis y entonces en el Real Madrid. En definitiva, a quienes “te invitan a no continuar en una relación, en un trabajo, en lo que sea”.

“Bueno, igual en el persistir y en el ser constante está la clave”, indicó Sara Sálamo en una entrevista para el diario MARCA. En ella, sobre su documental sobre Isco Alarcón, dijo: “Es una carta de amor hacia él, hacia el trabajo, hacia la perseverancia... y hacia el cine, claro”.

Recordando los inicios de su relación, comentó: “Cuando inicié mi relación con Isco recibí tanto odio, y de repente parecía que todo mi 'background', toda mi trayectoria como actriz quedaba anulada y que toda mi figura se reducía a estar con alguien, que yo lo pasé verdaderamente mal”.

“Yo iba a una entrevista a estrenar una peli como actriz y me preguntaban por él, pero luego él acababa un partido y no le preguntaban por mí, entonces yo no estaba entendiendo nada de lo que pasaba”, rememoró Sara Sálamo.

El ninguneo del que fue víctima Sara Sálamo cuando inició su relación con Isco Alarcón

Sobre el ninguneo del que fue víctima cuando empezó su relación con Isco Alarcón, señaló: “El fútbol mueve mucho a nivel mundial y la película también retrata esa parte en la que la gente parece que va a volcar mucho de su malestar o de su mal día en un campo, diciendo cualquier cosa. Parece que todo está permitido y había también un ninguneo y un menosprecio secundados y validados. Aparte los titulares de la prensa alimentaban un poco eso... y a su vez lo alimentaba yo porque me parecía tan sumamente injusto que contestaba. Entonces se hacía una bola de nieve enorme y hubo momentos en los que lo pasé mal”.