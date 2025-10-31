El entrenador y el futbolista de LaLiga que han superado a Xabi Alonso y a Vinicius en votos para presentar las Campanadas

Mucho se esta hablando de Vinicius tras su desplante a Xabi Alonso tras el partido que enfrentó al Real Madrid contra el Barcelona y que terminó con victoria del conjunto blanco. Pese a ello ha sido otro entrenador de LaLiga EA Sports como José Bordalás, del Getafe, y su pupilo Allan Nyom los más votados para presentar las Campanadas.

RTVE ha puesto en marcha una iniciativa para elegir quiénes serán los próximos encargados de darlas después de que David Broncano y Lalachus anunciaran que no van a repetir este año. La votación se cerrará el 20 de noviembre a las 23;59 horas y hasta el momento, algunos de los más votados, además de José Bordalás y Allan Nyom, son Silvia Charro, Silvia Intxaurrondo o Gabriel Rufián.

A través de su web, los espectadores pueden proponer y votar quiénes serían sus presentadores ideales, desde periodistas y humoristas hasta cantantes, políticos, influencers o futbolistas. Una vez se cierre el plazo, RTVE analizará los resultados antes de hacer pública su elección final.

Hasta el momento, entre los más votados aparecen Silvia Charro y Simón Pérez, los economistas que se hicieron virales hace unos años tras protagonizar un vídeo sobre hipotecas fijas por el estado en el que se encontraban. "Su vuelta a la actualidad ha despertado la curiosidad de muchos usuarios", apuntaron los organizadores.

También figuran en posiciones destacadas Juanjo Bona y Masi, la pareja televisiva "que conquistó al público durante su paso por el programa MasterChef". Aunque acumulan un gran número de votos positivos, "también reciben muchos votos negativos", lo que los mantiene en una ajustada posición dentro del ranking.

Bordalás y Nyom, los quintos más votados para presentar las Campanadas

En el tercer puesto se sitúan Marc Giró y Silvia Intxaurrondo, mientras que en el cuarto aparecen Gabriel Rufíán junto a Ester Expósito. El quinto lugar lo ocupa el entrenador del Getafe, José Bordalás junto a Allan Nyom, jugador del equipo azulón.

Entre "las propuestas más extrañas" destacan José Luis Ábalos y Jessica, o el torero Morante de la Puebla, descrito por el usuario que lo propuso como "la persona más querida en España hoy en día".