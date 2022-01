Las condiciones del bono joven de alquiler tendrán que ser consensuadas con las autonomías

Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al bono joven para el alquiler de 250 euros mensuales, una de las medidas estrella del Gobierno para ayudar a este colectivo a emanciparse y que cuenta con una dotación presupuestaria de 400 millones de euros. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que la subvención -que podrán cobrar jóvenes de entre 18 y 35- también incluye ayudas para habitaciones cuya renta sea de 300 euros, ampliables a 450 euros en algunos casos.

La ministra ha explicado, no obstante, que los criterios definitivos se fijarán en la próxima conferencia sectorial entre el Mitma y las comunidades autónomas. En la rueda de prensa posterior al Consejo, Sánchez ha calculado que el plazo para solicitar estas ayudas se abrirá dentro de “mes y medio o dos meses máximo”, aunque se efecto será con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

Los solicitantes de este bono, además de tener entre 18 y 35 años, deberán contar con unos ingresos que no estén por encima de tres veces el Iprem y la renta de alquiler no deberá superar los 600 euros mensuales, aunque se puede ampliar a 900 euros en las zonas más tensionadas, según ha detallado la ministra, que ha precisado que, según los cálculos del Mitma, la medida beneficiará a unos 70.000 jóvenes. Este bono, que se concederá por un plazo de dos años, será compatible con otras ayudas de las comunidades autónomas, siempre que no supere el “40% de la renta del alquiler, descontado el bono”, ha precisado la ministra.

Ley de Vivienda

Aunque también estaba previsto aprobar en el día de hoy en segunda lectura el anteproyecto de la Ley de Vivienda, la decisión del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de tumbar el borrador de informe que había elaborado el exdiputado socialista Álvaro Cuesta ha obligado al Ejecutivo a cambiar de planes. No obstante, Sánchez ha expresado su “plena confianza” en que la Ley de Vivienda “será pronto una realidad” y ha señalado que ésta se aprobará en Consejo de Ministros una vez se conozca y valore el nuevo informe del CGPJ, que se votará a finales de mes, del que ha recordado que es “preceptivo, pero no vinculante”.

La ministra ha asegurado que la Ley de Vivienda cumple “escrupulosamente” todos los trámites “en forma, tiempo y contenido” y respeta las competencias atribuidas al Estado y las comunidades autónomas. “Una vez tengamos el informe del CGPJ, lo valoraremos, aunque no sea vinculante, y llevaremos al Consejo de Ministros la Ley de Vivienda y luego al Parlamento”, ha afirmado la ministra, que ha aseverado que la vivienda “está llamada a convertirse en el quinto pilar del Estado de Bienestar”.