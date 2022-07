El corte de gas ruso a Europa, más cerca: Gazprom no garantiza el suministro a través de Nord Stream desde el día 21

El corte de gas de Rusia a Europa que muchos dan ya por descontado podría llegar antes incluso de los esperado. El consorcio de gas ruso Gazprom ha advertido hoy mismo de que ahora mismo no puede garantizar a partir del 21 de julio la operación segura del gasoducto Nord Stream, que transporta gas ruso a Alemania por debajo del mar Báltico, ante las dudas sobre la turbina de la infraestructura retenida en Canadá, de cuya devolución no tiene constancia. “Gazprom no dispone de ningún documento que permita a la compañía Siemens sacar de Canadá la turbina en reparación para la estación compresora de Portovaya”, ha asegurado el gigante gasístico ruso en un comunicado. “En estas circunstancias, es imposible sacar una conclusión objetiva sobre el futuro desarrollo de la situación para garantizar la seguridad del funcionamiento de la estación compresora de Portovaya, esencial para la operación del gasoducto Nord Stream”, ha añadido, según informa Efe.

FOTO: T. Nieto

El comunicado de Gazprom llega después de que el Gobierno de Ottawa accediera a permitir la salida a Alemania de la turbina para el Nord Stream para no tener que entregarla directamente a Rusia. Siemens envió la turbina en cuestión a su planta en el país americano, la única en la que puede hacer estas revisiones técnicas, pero después no la pudo sacar y devolver a Rusia porque las sanciones canadienses contra Rusia por su campaña militar en Ucrania lo impedían. Según medios alemanes, tras la decisión del Gobierno canadiense de devolver la turbina, esta sería transportada en avión a Alemania y después trasladada “lo antes posible” a la estación de compresión, cerca de San Petersburgo.

El gasoducto, que trascurre por el mar Báltico hasta Alemania es la principal fuente de abastecimiento de gas ruso en estos momentos para Berlín, pero el flujo se ha reducido en un 60% a lo largo del mes de junio por problemas técnicos relacionados con la retención de las turbinas por Canadá, según Moscú. Se trata también de una tubería básica para el suministro de gas no sólo de Alemania sino de buena parte de la Unión Europea. Rusia, por ejemplo, también ha reducido en un tercio el suministro habitual de gas a Italia por el corte del gasoducto, según aseguró este lunes la compañía italiana de hidrocarburos Eni, controlada al 30% por el Estado.

Medidas

Berlín no se ha creído el argumento sobre Nord Stream de Rusia, que además paró el gasoducto para un mantenimiento planificado hasta el próximo día 21 el pasado lunes. Alemania argumenta que ahora, con la devolución de la turbina, Gazprom ya no tiene excusas para no reanudar el flujo de gas. En cualquier caso, y ante la sospecha de que el corte temporal se convierta en indefinido, el Gobierno alemán ha instado esta misma semana a sus ciudadanos a apretarse el cinturón para hacer frente a los posibles cortes del gas ruso. Eso se traduce en encender menos la luz en casa, racionar el agua caliente por horas, o darse duchas más cortas con el fin de ahorrar energía de cara al invierno.

Este llamamiento del Ejecutivo de Olaf Scholz no es únicamente para los hogares alemanes, las empresas o las industrias; las ciudades también están tomando medidas. Se aconseja apagar farolas, suprimir el agua caliente y el aire acondicionado de edificios públicos e instalaciones deportivas. Del mismo modo, suspender el alumbrado nocturno de museos y lugares históricos o incluso eliminar semáforos de zonas con poco tráfico nocturno.

Alemania no es, sin embargo, la única que se prepara para un posible corte de gas ruso. La Comisión Europea ha requerido a todos los Estados miembros que preparen un plan de contingencia para afrontar un posible corte total del suministro de gas ruso. En el caso de España, el Ejecutivo ha solicitado un informe específico a Redei -antigua Red Eléctrica-, como operador del sistema eléctrico, sobre distintos escenarios extremos, que incluyan situaciones de escasez de gas natural o de otros productos energéticos. Entre las medidas que podría contemplar estaría la salvar de momento a la central térmica de As Pontes (A Coruña), a la que podrían mantener operativa más tiempo pese a tener fecha de cierre.