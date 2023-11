La CNMV investiga a la red social X (antes Twitter) por publicidad engañosa de criptomonedas

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha asegurado que desde el organismo están siendo especialmente "activos" en lalucha contra el fraude financiero y que han detectado anuncios publicitarios sobre criptomonedas de chiringuitos financieros en la red social X (antigua Twitter). Así, en un discurso en el XXX Encuentro del sector Financiero organizado por ABC y Deloitte, Buenaventura ha afirmado que "en los últimos días hemos detectado anuncios publicitarios, en la red social X (antigua Twitter) promocionados por un chiringuito financiero", concretamente, de la compañía Quantum AI.

Además, el presidente de la CNMV ha recordado que la vigente ley del mercado de valores incorporó en marzo de este año un nuevo artículo (el 246.3) que obliga a empresas de internet, medios de comunicación y redes sociales a tomar medidas para evitar difundir publicidad de servicios de inversión por entidades que no tienen licencia.

En este sentido, Buenaventura ha especificado que para ello tienen la obligación legal de comprobar que los anunciantes no figuran en la lista de entidades pirata que publican y que cuentan con la correspondiente autorizaciónpara prestar servicios financieros. "Les aseguro que vamos a ejercitar escrupulosamente todas nuestras capacidades, poderes de supervisión y de sanción en estos casos", ha añadido.

Rodrigo Buenaventura se ha referido concretamente a una campaña que utiliza "ilícitamente" la imagen de algunos actores españoles, y suplantan el diseño y la identidad de un medio de comunicación nacional para tratar de obtener datos y dinero de inversores.

Multa a partir de 5 millones

La CNMV ya se ha dirigido a X para dilucidar si la plataforma de Elon Musk ha cumplido su obligación de investigar el perfil del anunciante en cuestión. Así, la red social debe de demostrar que se dirigió a Quantum IA para tratar de conocer si contaba con permiso para operar, así como aportar pruebas de que fue engañada por la compañía, ya que no cuenta con licencia.

En caso de no poder hacerlo, X se enfrenta a una infracción muy grave que superaría los 5 millones de euros en el escenario más favorable para sus intereses. En el peor, en cambio, la sanción podría ascender hasta el 5% de los recursos propios de la entidad infractora o el 10% de su volumen de negocios anual.

"Nos gustaría ver que todos los implicados asumimos la responsabilidad compartida de reducir el campo de actuación de los defraudadores y los perjuicios para los inversores. También las redes sociales y plataformas tecnológicas, que no deberían admitir como remuneración por anuncios ni un euro de empresas sin autorización destinadas a lucrarse mediante el engaño a sus seguidores. Reducir y tratar de evitar el fraude financiero está en las manos de todos", apostilló Buenaventura.

La norma sobre la publicidad de criptoactivos

Precisamente dentro de su labor de supervisión, según ha recordado Buenaventura, la CNMV ha comunicado este martes la apertura del primer expediente sancionador por posibles incumplimientos de la circular relativa a la publicidad de criptoactivosque aprobó en 2022.

El Comité Ejecutivo del organismo, en sesión de 31 de octubre de 2023, acordó iniciar un expediente sancionador a Miolo Desarrollos S.L. por la posible comisión de varias infracciones en relación con dos campañas publicitarias masivas realizadas en septiembre y noviembre de 2022.

Desde su aprobación, el organismo ha realizado más de 210 actuaciones, revisado 1.327 piezas publicitarias y enviado 196 requerimientos informativos, ha cuantificado Buenaventura. "Aunque el cumplimiento de su contenido ha sido la norma general y el sector ha respondido satisfactoriamente desde su aprobación, es especialmente importante recordar la necesidad de informar a los inversores sobre los riesgos asociados a estos productos, así como seguir los procedimientos de control y supervisión de su publicidad que la circular establece", ha precisado.

La aprobación del reglamento Mica

Buenaventura también se ha referido a la futura aprobación del reglamento de Mica, que regulará las criptofinanzas, y que considera un "avance fundamental para el establecimiento de una regulación única en Europa que permita una adecuada emisión, negociación y supervisión de los activos cripto".

"Actualmente, estas actividades no están reguladas, por lo que Mica representa un hito legislativo importante", ha dicho, aunque considera que no es una "panacea, un remedio mágico o una solución perfecta para abordar este nuevo mercado" y que no puede ser comparada con MiFID, la normativa que regula los demás productos financieros.

Esta nueva normativa es más "una versión en miniatura, a escala, y sus niveles de protección al inversor quedan alejados de los que confiere la regulación financiera" porque no habrá un fondo de garantía de inversores, no habrá un reporte de transacciones y los requisitos de custodia son más laxos.

"Mica es un primer paso en la regulación de los criptoactivos, pero no los situará a un nivel parejo de protección con los activos financieros", sentencia.