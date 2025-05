Esta es la forma de encontrar las mejores viviendas de alquiler en tu ciudad

Competitividad en el mercado del alquiler. La oferta escasa hace que la pelea para conseguir un piso en renta sea cada vez más encarnizada, por lo que, una vez salen anunciados estos inmuebles en los portales inmobiliarios no duran ni un día. Tanto es así, que el 14% de las viviendas que se alquilaron a través del portal inmobiliario Idealista durante el primer trimestre de 2025 no llevaba ni 24 horas en el mercado.

Encontrar un piso de alquiler ya es difícil, pero que este sea de calidad, tenga un buen precio y condiciones favorables lo es aún más. Entonces, ¿dónde se pueden encontrar viviendas en alquiler de forma eficiente?

"La primera decisión clave es elegir el canal adecuado. Hoy en día, las viviendas en alquiler se concentran mayoritariamente en portales inmobiliarios online, donde puedes aplicar filtros según tus criterios: ubicación, precio, número de habitaciones, superficie, tipo de vivienda, etc.", explica la inmobiliaria online Housfy. Estos portales online ofrecen transparencia, ahorro de tiempo -al no ser necesario desplazarse a inmobiliarias ni hacer llamadas- y una gestión digital del proceso. No obstante, si pese a estas ventajas se quiere tener un trato "más personalizado", se podrá acudir a una oficina inmobiliaria para que los expertos ayuden al futuro inquilino a encontrar aquellas viviendas que encajen con él.

Además, esta inmobiliaria comparte una serie de consejos prácticos si se quiere encontrar un buen alquiler "sin eternizarse la búsqueda":

Definir prioridades : tener claro lo que se está buscando -zona, presupuesto, características...- reduce el tiempo que se invierte en ello.

: tener claro lo que se está buscando -zona, presupuesto, características...- reduce el tiempo que se invierte en ello. Activar alertas automáticas : muchos portales permiten recibir notificaciones cuando aparece una nueva vivienda que encaja con los intereses del arrendatario o guardar estos pisos en favoritos.

: muchos portales permiten recibir notificaciones cuando aparece una nueva vivienda que encaja con los intereses del arrendatario o guardar estos pisos en favoritos. Contactar rápido : si el interesado en ser inquilino encuentra un anuncio interesante no deberá tardar en escribir o pedir cita, ya que estos apenas duran un día en muchos casos.

: si el interesado en ser inquilino encuentra un anuncio interesante no deberá tardar en escribir o pedir cita, ya que estos apenas duran un día en muchos casos. Preparar documentación: tener listo el DNI, contrato de trabajo o justificante de ingresos puede marcar la diferencia frente a otros candidatos.

El siguiente paso, una vez se tengan varias opciones sobre la mesa, será comparar la ubicación de los diferentes inmuebles -conexión con transporte público, oferta de servicios, etc.-, el estado del piso o incluso las condiciones del contrato -duración, tipo de fianza, gastos incluidos...-.

"Encontrar un buen alquiler no tiene por qué ser una tarea complicada. Con las herramientas adecuadas y una buena estrategia de búsqueda, puedes dar con el piso ideal en mucho menos tiempo del que imaginas", sentencian.