Un abogado advierte de que puedes regalándole "más de 20.000 euros a la aseguradora sin saberlo"

El abogado laboralista Víctor Arpa ha lanzado una contundente advertencia a través de sus redes sociales, afirmando que muchos trabajadores que sufren accidentes laborales "están regalando más de 20.000 euros a la aseguradora sin saberlo".

En un mensaje divulgado en Instagram, el letrado explica que este importe se corresponde con indemnizaciones no reclamadas por los días de recuperación, un derecho que la mayoría de afectados desconoce.

Arpa detalla que cuando un trabajador sufre un accidente en su puesto de trabajo, la aseguradora de la empresa debe abonarle una indemnización por cada día que permanezca en proceso de recuperación. Subraya que muchas personas creen que con cobrar la baja laboral es suficiente, cuando en realidad existe este derecho adicional, especialmente cuando el siniestro se produce por falta de medidas de seguridad.

Indemnizaciones concretas por tipo de convalecencia

El abogado especifica los importes exactos que corresponden según el tipo de recuperación: 127 euros por cada día de ingreso en UCI, 95 euros por día de hospitalización y 66 euros por cada día de baja médica. Con estos cálculos, Arpa ejemplifica que en casos de bajas prolongadas los trabajadores podrían estar dejando de percibir hasta 24.000 euros, cantidad que termina beneficiando a las aseguradoras.

El letrado enfatiza que la iniciativa para reclamar debe partir del trabajador afectado, ya que "nadie va a venir a darte ese dinero". Arpa concluye su mensaje instando a los accidentados laborales a reparar todos los daños sufridos, tanto físicos como psicológicos, y a no permitir que las aseguradoras se queden con dinero que legalmente corresponde al trabajador. Su advertencia busca concienciar sobre unos derechos económicos que, según demuestra, permanecen en el desconocimiento general.