Impago del alquiler: ¿puede notificarse por WhatsApp?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas del mundo y es que cuenta en la actualidad más de 2.000 millones de usuarios. La popularidad de esta aplicación es innegable y, aunque esta sea utilizada diariamente por sus más fieles discípulos para mantenerse en contacto con amigos y familiares, muchos se preguntan si este canal también puede utilizarse para enviar mensajes menos personales como comunicar un despido o incluso reclamar el pago del alquiler.

El impago de alquileres ha crecido considerablemente en los últimos años. Esta situación se debe a un incremento de los precios de la vivienda del alquiler, lo que ha provocado que los inquilinos tengan que dedicar un mayor esfuerzo para hacer frente a las elevadas rentas, o que ni siquiera puedan pagarlas. Pero, ¿cómo debe actuar un propietario en estos casos? ¿Puede notificarse por WhatsApp este impago?

Antes de nada, es fundamental contar con un buen contrato de arrendamiento para que tanto el casero como el inquilino conozcan sus obligaciones y derechos, y que no se produzca ningún posible conflicto en el futuro. Sin embargo, si el impago ocurre, aún teniendo definidos claramente todos los aspectos del contrato, el propietario deberá contactar con el inquilino para conocer el motivo de este hecho o si, en cambio, ha sido un error.

Por norma general, el propietario no dudará en contactar con el arrendatario por teléfono o WhatsApp para resolver el problema y reclamar lo que le debe. No obstante, notificar el impago del alquiler por estas vías no tendrá relevancia a efectos legales, ya que será necesario reclamar el pago por vía fehaciente, es decir, a través de aquellos medios que supongan una prueba legal como puede ser un burofax, conducto notarial, o acto de conciliación judicial.

Asimismo, desde el portal inmobiliario idealista explican que, para que un requerimiento de pago de alquiler sea válido, el mensaje deberá cumplir con una serie de requisitos formales y de contenido: