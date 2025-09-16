José Elías, empresario millonario: "Mi secreto es currar y currar"

Para el empresario multimillonario José Elías, los autónomos no están en posición de permitirse largas bajas, ya sean por enfermedad o por paternidad. Esta es una de las controvertidas ideas que lanzó durante un congreso de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) en Ferrol, donde también abogó por una necesaria modernización de los sindicatos para que se ajusten a las realidades del mercado laboral de hoy. De hecho, en línea con sus polémicas declaraciones, considera que España es uno de los peores países para emprender, criticando las dificultades que enfrentan los nuevos empresarios.

De hecho, estas afirmaciones son el reflejo directo de su contundente filosofía de vida, que él mismo resume en dos palabras: "currar y currar". A sus 49 años, el empresario defiende que el trabajo constante y sin concesiones es el único camino real hacia el éxito en el mundo de los negocios, una visión que no duda en compartir en foros y a través de sus plataformas de comunicación.

En este sentido, Elías cultiva conscientemente la imagen de ser un rico completamente atípico, alejado de la ostentación que suele asociarse a las grandes fortunas. Asegura llevar una vida corriente, hasta el punto de que no es raro verle comer de menú, una faceta con la que busca desmitificar la figura del gran magnate, tal y como han publicado en La Voz de Galicia.

Una dedicación que no entiende de horarios ni fronteras

Asimismo, su trayectoria profesional parece respaldar su discurso sobre la cultura del esfuerzo. Partiendo de orígenes humildes, hoy es el propietario de Audax Renovables, una importante compañía energética, además de ser el dueño de la conocida cadena de supermercados de productos congelados La Sirena. Sin embargo, su camino hacia la cima no fue lineal, ya que una de sus lecciones de vida más importantes llegó cuando se arruinó con 33 años, un hecho que refuerza su filosofía del esfuerzo.

Por ello, el empresario confiesa sin tapujos que no lleva la cuenta de las horas que dedica a sus negocios. Para él, la barrera entre el trabajo y el ocio es inexistente, pues no distingue su vida personal de la profesional, una entrega total que considera parte indivisible de su identidad y de su manera de entender el emprendimiento.

Además, esta faceta de comunicador directo la explota activamente en las redes sociales, donde ha construido una notable comunidad. Elías gestiona un canal de YouTube que supera los 435.000 suscriptores, una plataforma que utiliza para compartir sus reflexiones sobre el mundo empresarial y para difundir su particular visión del éxito.