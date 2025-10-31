Seguros
Mapfre gana 829 millones hasta septiembre, un 26,8% más
El grupo se vio influido por el aumento del resultado técnico del ramo No Vida
Grupo Mapfre obtuvo un beneficio neto de 829 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 26,8% más que en el mismo periodo del año anterior, influido por el aumento del resultado técnico del ramo de No Vida, que fue del 50,1%, y pese a registrar impactos extraordinarios de 79 millones.
Según ha comunicado este viernes la aseguradora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos por primas crecieron un 3,5%, hasta los 22.383,8 millones de euros, con un aumento del 1,8% en el ramo de No Vida, en que ascendieron a 17.303,8 millones de euros, y del 9,7% en Vida, en que totalizaron 5.080 millones de euros.
La rentabilidad, medida en ROE (rentabilidad sobre recursos propios), alcanzó el 12,4%, un 13,3% sin extraordinarios.
La aseguradora ha explicado que, siguiendo criterios de prudencia, ha registrado a septiembre impactos extraordinarios de 79 millones por el deterioro parcial del fondo de comercio de México y la cancelación de activos por impuestos diferidos en Italia y Alemania, sin los cuales el resultado se habría situado en 908 millones.
Mapfre ha anunciado que el próximo 28 de noviembre pagará un dividendo a cuenta de 2025 de 7 céntimos brutos por acción, con lo que lo aumenta por cuarta vez consecutiva y el dividendo total pagado del ejercicio ascenderá a 16,5 céntimos por título.
Áreas geográficas
La rentabilidad creció en todas las regiones y líneas de negocio, y por áreas geográficas, Iberia (España y Portugal) incrementó su resultados un 22,5%, hasta los 347,3 millones, y los ingresos por primas un 9,3%, hasta los 7.823,7 millones (7.508 millones en España, con un crecimiento del 10%, y 316 millones en Portugal).
El resultado de Latinomérica fue de 339,9 millones de euros, un 11,3% más, pese a que el volumen de primas descendió un 3,7%, hasta los 7.450,8 millones de euros.
En Brasil, aumentó un 6,1%, hasta los 199,1 millones de euros, pese al descenso del 11,5% de las primas, que fueron de 3.311,6 millones, debido al impacto de la depreciación del real brasileño.
En el resto de Latinoamérica (México, Perú y Colombia), el resultado de Mapfre aumentó un 19,4%, hasta los 140,7 millones de euros, y las primas crecieron un 3,6%, hasta los 4.139,2 millones, pese al impacto de los tipos de cambio.
En Norteamérica (Estados y Puerto Rico), el beneficio aumentó un 40,6%, hasta los 99,2 millones de euros, si bien los ingresos por primas bajaron un 4%, hasta los 2.040,5 millones de euros, por la depreciación del dólar.
Mapfre RE, el negocio de reaseguros, aumentó su resultado un 23,6%, hasta los 256 millones, y Mawdy, la compañía de asistencia, lo vio reducido un 37%, hasta los 3,1 millones, aunque sus ingresos por primas aumentaron un 6,6%, hasta los 166 millones.
El resultado financiero bruto de No Vida alcanzó los 529 millones, un 8,8% más, y el de Vida 180 millones.
El ratio combinado de No Vida (indicador que mide la rentabilidad técnica sumando el ratio de siniestralidad y el de gastos), con 2,2 puntos porcentuales menos que un año antes, mejoró hasta el 92,6%; el de siniestralidad bajó 2,3 puntos, hasta el 65,1%, y el de gastos se mantuvo estable en el 27,5%.
En automóviles, el ratio combinado mejoró 4,6 puntos porcentuales, hasta el 99,6%; en salud y accidentes 3 puntos, hasta el 96,8%, y en Seguros Generales 0,5 puntos, hasta el 80,5%.
