¿Por qué prorrogar los Presupuestos supone una grave infracción de la Constitución?

Otro año más estamos sin Presupuestos Generales del Estado . Y van ya unos cuantos. Lo que escribo a continuación es recurrente, porque llevo unos cuantos años recordándolo, aunque mucho me temo que no es la primera vez, ni tampoco será la última, que lo hago. Una de las obligaciones principales de todo gobierno que se precie es cumplir la Constitución. Pues bien, en el artículo 134 de la misma se establece que “corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación”. Eso es lo que reza el apartado primero, mientras que en el tercero se indica que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Ósea, antes del 30 de septiembre de cada año. Bueno, pues muchos de los ejecutivos que ha habido en España desde que se aplica la Constitución de 1978 se han saltado a la torera este artículo y eso no ha tenido consecuencias para ellos. Ya me parece muy significativo que se incumpla la Constitución. Pero la situación se agrava todavía más si se tiene en cuenta que es un hecho que se repite con mucha frecuencia y, ya es el colmo, que esa grave infracción no derive en responsabilidades.

Si el Gobierno de turno se salta a la torera la Constitución, que es la Ley de Leyes y la más importante en un apartado tan significativo como es el de los Presupuestos Generales del Estado, que son a su vez el texto legal clave de cada uno de los años, y eso no tiene consecuencias legales para los que no cumplen ¿qué razones o motivos hay para que ese mismo Ejecutivo no siga presentando proyectos, como el tan polémico de la amnistía, que, según muchos expertos, infringe la Constitución? La verdad es que con lo de los Presupuestos se crea un precedente al que no concedemos la suficiente importancia, quizás por ser un asunto muy árido, y luego “ancha es Castilla”. Se trata de una cuestión de fondo muy importante, y que es fundamental para todo el entramado legislativo. Y así estamos un año más, con los Presupuestos prorrogados , aunque a buen seguro que también habrá quién piense que es mejor así, porque Pedro Sánchez y su equipo cometerán menos barrabasadas.