Santiago Niño Becerra, economista, responde a Donald Trump: “Debería ocuparse de temas más urgentes”

Con un coeficiente Gini de 0,418, Estados Unidos ocupa el puesto 134 en la clasificación mundial de desigualdad de ingresos. Se trata de una cifra que pone de manifiesto una profunda brecha económica en la sociedad de la primera potencia global, un desafío estructural que condiciona su estabilidad interna y que a menudo queda eclipsado por la política exterior de su Administración.

De hecho, ha sido el economista Santiago Niño Becerra quien ha puesto sobre la mesa estos datos para responder a las últimas polémicas internacionales de la Casa Blanca. En su opinión, el presidente Donald Trump "debería ocuparse de temas más urgentes" en su propio país antes de buscar frentes con sus aliados. Niño Becerra considera en X que la atención del mandatario debería centrarse precisamente en atajar los problemas internos de Estados Unidos.

Y es que esta contundente valoración surge como réplica a la última andanada del presidente norteamericano, dirigida esta vez contra España. Donald Trump ha llegado a plantear la posibilidad de expulsar al país de la OTAN, poniendo en duda la permanencia de España en la Alianza bajo el argumento de un supuesto incumplimiento en la inversión militar.

El polémico 5 % que reclama la Casa Blanca

En concreto, la exigencia de la Administración estadounidense resulta desmesurada. Trump reclama que España destine un 5 % de su presupuesto a Defensa, una cifra que supone más del doble del objetivo pactado por los propios socios atlánticos. Cabe recordar que el compromiso común, que ya exige un esfuerzo considerable para muchos miembros, se sitúa en el 2 % del Producto Interior Bruto.

Por su parte, la reacción del Gobierno español ha sido de una calma absoluta, buscando zanjar cualquier conato de crisis diplomática. Fuentes del Ejecutivo han lanzado un mensaje de "máxima tranquilidad", reafirmando el papel de España como un socio leal y comprometido con la organización. Asimismo, han subrayado que el país cumple con las capacidades militares que se le exigen y participa activamente en las misiones de la OTAN.