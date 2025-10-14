Banca
Solo el 2,8% de los accionistas minoritarios del Sabadell han acudido a la opa de BBVA
El banco vallesano ha informado a la CNMV solo representan el 1,1% del capital total y que el 97,2% de los clientes del banco que son accionistas de la entidad ha rechazado la oferta de compra
Los accionistas del Banco Sabadell han rechazado mayoritariamente acudir al canje de títulos ofrecido por BBVA. Así los confirmado el banco vallesano en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que ha informado de que solo ha aceptado la opa el 2,8% de estos accionistas, con un número de acciones que representan el 1,1% del capital social total de la entidad y que el 97,2 % de los clientes del banco que son accionistas de la entidad rechazó la oferta de compra.
