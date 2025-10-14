Solo el 2,8% de los accionistas minoritarios del Sabadell han acudido a la opa de BBVA

Los accionistas del Banco Sabadell han rechazado mayoritariamente acudir al canje de títulos ofrecido por BBVA. Así los confirmado el banco vallesano en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que ha informado de que solo ha aceptado la opa el 2,8% de estos accionistas, con un número de acciones que representan el 1,1% del capital social total de la entidad y que el 97,2 % de los clientes del banco que son accionistas de la entidad rechazó la oferta de compra.

Información en elaboración