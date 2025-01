Los trenes de Cercanías, media distancia y autobuses urbanos subirán de precio desde mañana jueves

Los usuarios de transporte público que se han beneficiado de las sucesivas bonificaciones aprobadas por el Gobierno se quedarán sin esta ayuda a partir de mañana. El rechazo del Congreso a la convalidación de dos de los reales decretos leyes del Gobierno -los relativos al gravamen energético y el "ómnibus", que incluye desde la subida de pensiones hasta las ayudas al transporte-, hará que ambas normas decaigan y que lo haga también todo su contenido. De esta forma, los abonos de los trenes de Cercanías, de media distancia y el resto de transportes de titularidad estatal, como los autobuses interurbanos, recuperarán sus precios habituales a partir de mañana jueves.

El Gobierno aprobó a finales de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año, una batería de medidas entre las que se incluía la prórroga de la bonificación al transporte durante seis meses más. No obstante, la medida, aunque fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estaba pendiente de ser aprobada por el Congreso, algo que no ha ocurrido al no ser convalidado el decreto en el que estaba incluida.

El descuento en el transporte público se puso en marcha por parte del Ejecutivo en septiembre de 2022, de manera excepcional, para amortiguar los efectos sobre los precios de la guerra de Ucrania y fue prorrogado en varias ocasiones.

Ayudas

Gracias al mismo, los viajeros habituales disfrutaban de abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe y de descuentos del 50% para todos aquellos que adquirían los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45).

En cuanto a los descuentos al transporte gestionado por las comunidades autónomas o ayuntamientos, como autobuses urbanos e interurbanos, metros o tranvías, también decaen al formar parte de la misma medida, que implicaba una financiación del Estado del 30% del total, quedando otro 20% o 30% a cargo de las comunidades o ayuntamientos.

La intención del Ejecutivo era mantener las ayudas hasta mediados del año como paso previo a la implantación a partir del 1 de enero de 2026 del billete único de transporte público -excepto alta velocidad- para toda España en el que ya está trabajando la compañía de ingeniería pública Ineco. En su diseño, como publicó LA RAZÓN, se valorará la opción de incluir descuentos para determinados colectivos.