Una jubilada lamenta la falta de plazas en el Imserso: “No vamos a conseguir nada, hay gente con cinco viajes”

Los viajes del Imserso de esta nueva temporada ya están a la venta en las distintas zonas españolas. La campaña comenzó el 6 de octubre en algunos lugares y ya se ha extendido. El Imserso ofrece este año 879.213 plazas distribuidas en tres modalidades (turismo de costa peninsular, costa insular y turismo de escapada), con novedades como tarifas reducidas de solo 50 euros para los pensionistas con menos recursos y viajes con mascotas, lo que hace muy apetecible acceder a ellos.

Sin embargo, esta temporada hay más solicitantes que plazas, por tanto, alcanzar la condición de preferente puede marcar la diferencia a la hora de poder viajar. Ante la alta demanda, los pensionistas se lanzaron a primera hora a por su viaje para evitar problemas. La demanda es alta en toda España, pero en Aragón se han dado algunos casos bastante curiosos como muestra una serie de entrevistas a pie de calle que compartió el Heraldo de Aragón en su TikTok.

Muchas ganas de viajar

A quien madruga Dios le ayuda debieron pensar los entrevistados, que fueron a primera hora a buscar su plaza. "Nos hemos venido sobre las 7:30 de la mañana", comentaba uno de ellos en la fila. Cada uno tiene su historia: "Yo es la primera vez", señalaba ese mismo jubilado. Diferente era la situación de la persona de al lado, que empieza a mostrar la dificultad de conseguir viaje: "Yo no, pero el año pasado no me tocó nada". No tiene demasiada idea del sistema: "No sé cómo va porque lo lleva mi mujer esto, me dijo que me levantara y me fuera a la fila".

Incluso en la fila entablaron relación de amistad entra varias parejas de jubilados: "La mía y la suya no se conocían y ya se han ido a tomar un café". Sin embargo, no todo es positivo por la dificultad de hacerse con una de las preciadas plazas. Una mujer estaba completamente resignada: "Este año ya no conseguimos nada y ahora por lo que vemos seguro que no vamos a conseguir". Desvela el motivo: "Yo sé de gente que hasta cinco viajes en el mismo año".

Desesperación entre algunos jubilados

Su marido no comprende la situación: "¿Cómo? No lo sabemos". Pide que el sistema sea más justo: "Si uno va una vez, lo lógico sería que de paso a otros". La falta de oportunidades y la lentitud no frena la ganas de algunos viajeros: "Para mí es la primera vez y tengo mucha ilusión. El proceso... estamos aquí esperando mucho rato de momento". Ella misma afirma que el Imserso no es una excepción: "En cualquier actividad que pretendes participar como persona mayor normalmente hay selección o cribas de todo tipo".

Pide una medida similar al hombre anterior: "Podría ser que aquellas personas que lo han conseguido casi siempre, posponerlas y hacer posibles que otras personas se pudieran incorporar". El sistema para conseguir los viajes del Imserso no frena la ilusión de los jubilados por poder tener una escapada especial. Estos viajes tienen el objetivo de promover el envejecimiento activo y la convivencia entre personas mayores, además de generar empleo en el sector turístico durante la temporada baja.

¿Quién puede apuntarse al Imserso?

Las personas que residan en España podrán participar en el Programa de Turismo del Imserso si cumplen al menos uno de los siguientes requisitos:

Ser pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social española.

Ser pensionista de viudedad con 55 años o más.

Ser pensionista por otros conceptos (como incapacidad o prestación contributiva) o perceptor de subsidios de desempleo y tener 60 años o más.

Ser asegurado o beneficiario del sistema de la Seguridad Social español con 65 años o más.

Aunque el programa está pensado para pensionistas, hay algunos supuestos en los que se permite participar sin cumplir los cuatro puntos previos.