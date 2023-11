Jorge Giner: “El teletrabajo presenta muchas ventajas en comparación con el modelo de trabajo presencial tradicional”

El auge del teletrabajo es, probablemente, la única cosa buena que nos dejó la pandemia de 2020. Primero por necesidad, y después por comodidad, muchas empresas empezaron a adoptar esta modalidad de trabajo que ofrece mayor flexibilidad a sus empleados.

Sin embargo, tres años después, los estudios revelan que muchas empresas están volviendo a modelos completamente presenciales. Según el informe CEO Outlook 2023 de la consultora KPMG publicado este mes, la opinión de los CEO apunta a que en el medio plazo se volverá mayoritariamente a la oficina. Tres de cada cuatro entrevistados en España (78%, 14 puntos por encima de la media global) prevén que en tres años se recupere el modelo completamente presencial.

En este contexto, entrevistamos a Jorge Giner, CFO de pfs. Una compañía de capital español y ámbito multinacional que apuesta por potenciar el teletrabajo y que cuenta con un modelo completamente flexible para sus más de 500 empleados.

Siempre suelo empezar hablando del teletrabajo diciendo que es “lo único bueno que nos dejó la pandemia”. Aun así, muchas empresas parece que quieren volver al modelo presencial o híbrido. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Crees que está fallando la confianza en los trabajadores?

Estoy completamente de acuerdo en que muchas empresas están optando por regresar a los modelos presenciales y creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, existe un factor psicológico. Asociamos el teletrabajo con la pandemia y hay un deseo general de dejar atrás ese período complicado. Queremos volver a la estabilidad y la rutina que conocemos y olvidar la incertidumbre de la pandemia. Además, los seres humanos en general somos resistentes al cambio, y aunque pueda parecer que regresar al pasado implica un cambio, en realidad representa un retorno a la comodidad de lo conocido.

En cuanto a la confianza en los trabajadores, no todas las empresas operan con un enfoque avanzado en la confianza. Muchas relaciones laborales están basadas en la desconfianza y la oposición en lugar de la colaboración. Algunas empresas han optado por regresar a la oficina tan pronto como fue posible, reflejando precisamente este aspecto.

Desde una perspectiva empresarial, hay dos factores adicionales. En primer lugar, muchas compañías están experimentando dificultades en sus resultados debido a las condiciones económicas globales y de mercado. En respuesta a resultados insatisfactorios o inciertos, una de las respuestas naturales es que las empresas quieran recuperar el control y la gestión, bajo el argumento de que “esto pasa porque estamos haciendo cosas que antes no hacíamos”.

El segundo factor empresarial se relaciona con las inversiones en infraestructura física que algunas empresas han realizado. Muchas tienen complejos inmobiliarios propios o arrendamientos a largo plazo que no pueden abandonar fácilmente. Esto las obliga a forzar a los empleados a regresar a la oficina para justificar esas inversiones en lugar de asumir que fue una decisión cuestionable.

Por otro lado, a nivel de los trabajadores, existe la necesidad innata de la sociabilidad humana. Durante toda la historia, los humanos nos hemos agrupado en tribus, equipos deportivos, religiones y comunidades. La necesidad de pertenecer a grupos es fundamental en nuestra naturaleza.

El trabajo 100% a distancia puede alejarnos de esa sensación de comunidad. De hecho, las encuestas suelen mostrar que las personas echan de menos los momentos de interacción social en la oficina. En resumen, la tendencia hacia modelos más híbridos no solo se debe a la falta de confianza de las empresas en los trabajadores, sino que también se relaciona con una tendencia general a regresar a lo conocido tanto a nivel empresarial como a nivel de los propios trabajadores.

Está claro que el teletrabajo ofrece mayor flexibilidad al trabajador. ¿Crees que es positivo que se fomente desde los organismos públicos y no solo desde las propias empresas?

El teletrabajo presenta muchas ventajas en comparación con el modelo de trabajo presencial tradicional. Considero que no se trata simplemente de promoverlo desde las empresas, sino de instar a los organismos públicos a adoptar un modelo de trabajo igual de eficiente que el de las empresas privadas.

Deberíamos aspirar a un modelo de trabajo avanzado que permita a entidades públicas o privadas operar de la manera más eficiente posible

Personalmente, no veo por qué debería existir un enfoque diferenciado entre el sector público y privado en cuanto a la organización laboral. En cambio, deberíamos aspirar a un modelo de trabajo avanzado que permita a ambas entidades, ya sean empresas públicas financiadas por todos nosotros o empresas privadas con sus propios accionistas, operar de la manera más eficiente posible. Esta eficiencia se traduce en una sociedad mejor para todos.

¿Cómo valoras el futuro a corto, medio y largo plazo del teletrabajo? ¿Crees que volveremos a la presencialidad plena pre-pandemia?

Como comentábamos en la primera pregunta, existe una presión significativa para superar la pandemia y volver a la normalidad pre-COVID. Sin embargo, es innegable que los modelos de trabajo avanzados aportan muchos beneficios. Por lo tanto, no creo que volvamos a un escenario de trabajo 100% presencial en todos los sectores.

En cambio, podría darse un ajuste diferenciado por sectores y que al final lleguemos a una entente cordial, que podría no ser necesariamente 100% presencial ni 100% teletrabajo, como se entiende actualmente. Más bien una evolución hacia modelos de trabajo más flexibles, en línea con las tendencias emergentes, como eWork.

En pfs contáis con un modelo de teletrabajo al que denomináis eWork. ¿Puedes contarme qué ventajas tiene y si se puede exportar para otras empresas?

eWork no se basa en el teletrabajo, sino que es un modelo basado en la confianza mutua entre la empresa y sus trabajadores. A diferencia de la presencialidad total o el trabajo exclusivamente a distancia, nuestro enfoque promueve un modelo en el que todos conocen sus responsabilidades y se comprometen a cumplirlas en los plazos establecidos. Los empleados tienen la libertad de decidir cómo y desde dónde desean alcanzar sus objetivos, el límite es el sentido común.

Es decir, es importante tener en cuenta que durante las horas laborables convencionales, es importante tener la disponibilidad para interactuar con los responsables y compañeros. Esto implica que no se puede, por ejemplo, trabajar de 12 a 5 a.m. porque, aunque podrías ser muy eficiente durante esas horas, no sería un horario razonable, ya que la mayoría de las personas estarían durmiendo.

Las colaboraciones creativas se benefician enormemente de un entorno de trabajo conjunto en comparación con herramientas digitales de colaboración

Además, reconocemos que hay momentos en los que la presencia física es esencial para llevar a cabo ciertas tareas. Por ejemplo, las colaboraciones creativas se benefician enormemente de un entorno de trabajo conjunto en comparación con herramientas digitales de colaboración, y para ello, nuestras oficinas se convierten en espacios de trabajo colaborativo y puntos de encuentro para eventos corporativos con clientes y sesiones de cocreación.

Sin embargo, no creemos que la presencia física deba limitarse necesariamente a la oficina. Complementamos esta presencialidad con la posibilidad de que nuestros empleados puedan elegir, también, otros lugares alternativos donde reunirse físicamente para realizar ciertas tareas, sin necesidad de estar en la oficina, si les va mejor por ubicación geográfica. Esto representa una gran diferencia en nuestro enfoque.

¿Qué ventajas habéis conseguido en pfs con vuestro modelo de teletrabajo?

Uno de los aspectos más destacados es la capacidad de los trabajadores para adaptar sus condiciones personales cambiantes a las demandas laborales. Las circunstancias personales de cada trabajador pueden variar de un día a otro (ir al mecánico, una fuga en casa…), lo que incluye la necesidad ocasional de comenzar o finalizar el trabajo a diferentes horas. Nuestro modelo permite esta flexibilidad, lo que se ha traducido en un aumento de la productividad. Prueba de ello es que desde que hemos implantado el modelo, tanto la facturación como el EBITDA por persona han aumentado significativamente.

Por otra parte, hemos llevado a cabo encuestas internas que han revelado un alto nivel de satisfacción entre nuestros trabajadores. Y otro aspecto importante es que el modelo ha ampliado nuestras posibilidades de selección de talento senior, trascendiendo las limitaciones geográficas impuestas por la presencia física en la oficina.

Un indicador significativo del éxito de nuestro modelo es el retorno a jornadas laborales completas de seis mujeres que previamente habían optado por reducir sus jornadas para atender a sus hijos. Esto ha representado un cambio del 40% en las reducciones de jornada por razones de cuidado de los hijos. Es un logro significativo que respalda nuestro compromiso social y contribuye a la equidad de género al ofrecer a las mujeres mayores oportunidades para progresar en sus carreras y reducir la brecha salarial.

Por último, nuestro modelo de teletrabajo ha tenido un impacto positivo en la huella de carbono de la empresa y ha reducido significativamente el riesgo de accidentes laborales relacionados con los desplazamientos al trabajo, ya que la mayoría de los empleados no necesitan desplazarse para llegar a la oficina.

Gracias al modelo de eWork estáis realizado una labor social con el mobiliario. Cuéntame algo más sobre esta iniciativa.

Al adoptar eWork decidimos aprovechar la transformación de nuestras oficinas, puesto que pasaron de ser lugares de trabajo individual a puntos de encuentro y colaboración. Durante este proceso, identificamos una cantidad significativa de mobiliario en perfectas condiciones que seguía siendo plenamente funcional y que podría beneficiar a otros de manera más significativa que a nosotros mismos. En consecuencia, nos pusimos en contacto con ONGs y centros educativos para mujeres.

La verdadera esencia de esta iniciativa no radica tanto en el valor de los 50.000 euros en mobiliario que donamos, sino en el impacto que este mobiliario tiene en las vidas de las personas. Nuestros donativos han permitido, por ejemplo, equipar las aulas de diversas escuelas con televisores para presentaciones audiovisuales y enriquecer las bibliotecas escolares. Además, algunas cajoneras han encontrado un nuevo propósito como mesitas de noche y otros usos alternativos.