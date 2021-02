Podemos acusa al PP de “romper” las negociaciones para “controlar” a los jueces

Unidas Podemos ya da por rotas las negociaciones para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial, y vincula esa ruptura al Partido Popular, después de que fueran éstos los que denunciaran que la paralización de las negociaciones en ciernes se debiera al bloqueo de los morados a los candidatos propuestos por el PP.

Así lo ha expuesto esta mañana el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, quien ha interpretado que el PP ha roto las negociaciones para renovar el órgano judicial por “una cuestión de supervivencia” -de los populares- para “seguir secuestrando el gobierno de los jueces” ante los casos de corrupción, haciendo referencia al caso Ktichen, Lezo y Bárcenas.

Unas declaraciones con las que trataba de negar el hecho de que ayer se paralizaran las negociaciones por los vetos cruzados entre PP y Unidas Podemos. Los morados apuestan por incluir en la cuota de vocales que les corresponde elegir a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Unos nombres que el PP no acepta, mientras que Unidas Podemos quiere sacar de la lista el nombre del magistrado Alejandro Abascal, a propuesta del PP, y que entra dentro de la cuota que supuestamente ya estaba pactada entre los dos principales partidos, según confirman fuentes de Génova.

Asens, que quiso ser discreto con las negociaciones, sí aseguró que “la razón del bloqueo no se llama Unidas Podemos, ni siquiera ERC o Bildu. Se llama caso Lezo, Púnica, Kitchen o Bárcenas tirando de la manta. Para el Partido Popular es una cuestión de supervivencia seguir controlando, seguir secuestrando el gobierno de los jueces”, contrapuso Asens. A pesar de no desvelar Asens información sobre estos vetos cruzados, sí apuntó que Alejandro Abascal y María Tardón, propuestos por el PP, “son personas que están estrechamente vinculados a su partido”.

“No es un conflicto entre el Partido Popular y Unidas Podemos, ni tan siquiera entre el Partido Popular y el Gobierno, sino que es un conflicto entre el Partido Popular y la democracia”, puntualizó el portavoz del grupo confederal, quien bromeó que el el PP parece que quiere trasladar su sede, ahora que va a abandonar la de la calle Génova, a la sede del CGPJ.

Asens incidió en su postura de no ser los morados el motivo de la ruptura de las negociaciones. “No es creíble su excusa”, dijo, en referencia al PP, recordando que la presencia de Unidas Podemos “no ha sido impedimento para llegar a un acuerdo sobre RTVE”, por lo que “si no ha habido problemas para renovar el Consejo de Administración de RTVE, no se entiende cuál es el problema para renovar el CGPJ”.

Ante la paralización de negociaciones, los morados no descartan, de no avanzar, “descongelar” la reforma del CGPJ que duerme aún en el Congreso de los Diputados, para que la mayoría necesaria para nombrar a los vocales del CGPJ ya no sea de tres quintos sino absoluta, de forma que el PP no sería necesario.