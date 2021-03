Monedero reconoce “errores” en su factura a Neurona pero rechaza haber cobrado una mordida

Juan Carlos Monedero desconocía que Podemos tenía intención de contratar para las elecciones generales de abril de 2019 a Neurona, la consultora política con la que colabora desde hace varios años. Así lo declaró ayer lunes este cofundador de Podemos que negó haber cobrado una comisión por su intermediación, al mismo tiempo que atribuyó a “errores” las irregularidades detectadas por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en la factura que presentó ante su banco para cobrar 26.200 de la empresa mexicana.

La Policía Judicial considera que Monedero elaboró una factura “falsa”. Sin embargo, este profesor universitario atribuyó las irregularidades en este documento a su falta de conocimiento de cuestiones administrativas y fiscales.

En una comparecencia ante los medios de comunicación tras declarar como investigado ante el magistrado Juan José Escalonilla, Monedero defendió su inocencia asegurando que había enseñado “correos electrónicos” que había mandado antes de que elaborara la factura. Y por eso, dijo, “todo el argumento de la UDEF”. En concreto, los agentes consideran que este profesor, tras reclamarle su banco una justificación del ingreso de 26.200 euros (30.000 dólares), elaboró un documento “ad hoc” para justificar este ingreso, que sería una comisión a cambio de que Podemos contratara a la consultora mexicana por 363.000 euros. Además, sostienen que en realidad Neurona no realizó los trabajos por los que cobró esta suma de la coalición Unidas Podemos.

Billetes de avión

“El juez también me ha preguntado si tenía los billetes de avión de los trabajos realizados de consultoría y le he adjuntado un correo electrónico de Iberia, porque procuro viajar siempre con Iberia con todos los billetes de avión. Creo que desaparece totalmente una argumentación que me llevó a las portadas de este país justo en la víspera de las elecciones catalanas”, completó Monedero ante los periodistas.

En su declaración ante el juez, Monedero aludió a lo que denominó en inglés “Lawfare” (guerra jurídica). Y en virtud de estos ataques situó su imputación en el “caso Neurona”: “Creo recordar que no tengo ningún cargo, que no me presento a nada, y sin embargo he protagonizado las portadas, otra vez de este país. Parece que hay una voluntad de que gente de Podemos esté acusada por lo que llamamos guerra jurídica”, dijo a los medios de comunicación. En su testimonio ante el magistrado Juan José Escalonilla, Monedero llegó a comparar su situación con la del ex presidente de Brasil Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, quien de forma reciente fue exonerado por el Tribunal Supremo brasileño de cuatro condenas en otros tantos casos de corrupción.

“Guerra jurídica”

“Si todos los líderes que nos presentamos como figuras públicas somos sujetos de esta guerra jurídica, si cada vez que surge un liderazgo vamos a tener que desfilar por los juzgados, se está haciendo trampa en nuestra democracia”, completó este profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), quien consideró “injusta la persecución que se hace a toda la gente de Podemos” en el ámbito judicial.

Fuentes de las acusaciones populares de Vox y de la Asociación Pro-Lege consultadas por este diario han criticado que no hayan podido tener acceso a la documentación presentada por Monedero en el juzgado, por lo que han anunciado su intención de pedir que declare de nuevo, una vez hayan analizado la información aportada este lunes.