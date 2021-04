Objetivo Vox: jubilar a Pablo Iglesias de la política. “Cierra al salir”

En la batalla por la comunidad de Madrid, los de Abascal se han fijado dos objetivos: Uno, frenar a la izquierda y sus políticas social comunistas y que Pablo Iglesias termine jubilándose de este oficio.

Vox se ha tomado con humor lo ocurrido en el debate de la Cadena Ser en el que el candidato de la formación morada ha terminado marchándose tras exigir a la candidata de Vox, Rocío Monasterio que se retractara porque había dado a entender que no se creía las amenazas de muerte que había recibio.

“Condeno todo tipo de violencia, condene usted las agresiones que hemos sufrido en Vallecas”, le dijo Monasterio al tiempo que subrayó que ya no se cree “nada de este Gobierno”. Pero Iglesias no lo condenó e insistió en que la candidata de Vox tenía que retractarse y condenar las amenazas de muerte o si no, se iba del set del debate. “Lárguese”, le dijo Monasterio, “es lo que tiene que hacer. Muchos españoles le agradecerán que abandone la política”.

Tras lo ocurrido, Vox se lo tomaba con humor. “Lo hemos echado del debate de la SER y pronto le echaremos de la política”, al tiempo que Monasterio recordaba en Twitter que comenzaba la campaña “haciendo lo que prometimos para la legislatura: echando a Pablo Iglesias”.

Comenzamos la campaña haciendo lo que prometimos para la legislatura: echando a Pablo Iglesias. pic.twitter.com/11Ou4e8Lxm — Rocio Monasterio (@monasterioR) April 23, 2021

“Él que dice que las piedras las lanzamos nosotros, el del ketchup, el que no iba a cambiar de barrio, el que se queda con tarjetas de sus empleadas, el que aparece en taxi y se va con chófer... ¿a ese hay que creerle? Iglesias, te vamos a echar de la política. Cierra al salir”, destacan desde el Twitter de la formación que lidera Santiago Abascal.

El que dice que las piedras las lanzamos nosotros, el del ketchup, el que no iba a cambiar de barrio, el que se queda con tarjetas de sus empleadas, el que aparece en taxi y se va con chófer... ¿a ese hay que creerle?



Iglesias, te vamos a echar de la política.



Cierra al salir. pic.twitter.com/p4DsHs3zHb — VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 23, 2021

El anuncio de Isabel Díaz Ayuso convocando un adelanto electoral para el 4-M provocó la salida de Iglesias del Gobierno de España y Vox vería también como un triunfo que las urnas concedieran al líder de Unidas Podemos la jubilación anticipada de la política. En el debate de Telemadrid Monasterio buscó la confrontación con Iglesias al que acusó de “ver series de Netflix al ritmo de 30 muertos por capítulo” y en los mítines de campaña le denominan el “sátrapa de Galapagar”, “criminal”, “mentiroso patológico”, “matón” y le responsabilizan del acoso que sufre Vox en los actos electorales como el que ocurrido en la Plaza Roja de Vallecas.

Vox nunca ha dudado de quién es su principal rival político al que tildan de querer protagonizar el “victimismo”, un líder de Unidas Podemos que ya no es capaz “ni de ir a los barrios” donde le increpan, algo que, critican, trata de decir que es un “escrache” mientras que en los actos de la formación morada a él “nadie le interrumpe”.

“Agitar” el voto

Los de Abascal recuerdan que, en comicios pasados hubo traspaso de voto de Unidas Podemos a Vox algo que se han marcado como un objetivo más. Por ello no ignoran esos bastiones de la izquierda, antiguo cinturón rojo y el voto obrero, convencido de que Iglesias ha defraudado a su electorado sobre todo cuando pasó a ser “casta” después de renegar de ella.

Vox se muestra convencido de que ya no existe un “efecto Ayuso” como tal y que tampoco se divide el voto entre derecha e izquierda y apuesta por hacerse con la confianza de una izquierda que nunca votaría al PP pero que se puede ver identificado con algunas de las defensas que hace el partido que lidera Abascal en cuanto al fin de la okupación y la defensa de la propiedad privada, contra la inseguridad en las calles y su discurso tajante contra la inmigración ilegal y los menas.

Desde Vox insisten en son el voto seguro, el único capaz de frenar a la izquierda.