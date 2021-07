La pregunta del juez sobre un chivatazo de Villarejo al marido de Cospedal: “¿De esto tampoco sabe nada?”

“El 26 de enero [de 2009] hay una anotación en la agenda de Villarejo que dice que López del Hierro le transmite que su parienta quiere datos para tomar decisiones. Esto sucede unos días antes de la detención de Francisco Correa en ‘Gürtel’. ¿Puede usted hacer memoria?”, interpeló el juez que investiga el espionaje a Bárcenas, Manuel García Castellón, al empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, que quiso eludir la pregunta que le lanzó el instructor.

“No creo que tenga una cosa que ver con la otra, sinceramente. No recuerdo exactamente esa conversación, pero, ¿qué mi mujer pidiera datos para tomar decisiones y que luego detengan a Correa? No le veo la ligazón, espetó el empresario, que fue interrumpido por el juez, que le replicó: “Hombre, yo sí se la veo, por eso se lo pregunto, claro que hay una ligazón. La hay. Correa afecta al Partido Popular, su mujer es la secretaria general... no digo que sea mentira o sea verdad, pero ligazón hay, reconózcamelo”, completó García Castellón.

“Para mí no tiene nada que ver una parte de eso con la segunda parte, serán dos cosas distintas. tengo que decirle que no recuerdo nada de esa conversación”, se defendió Ignacio López del Hierro, quien con esta contestación irritó al instructor.

Y García Castellón volvió a la carga e interpeló de nuevo al marido de Cospedal sobre otra anotación, esta de 4 de febrero, en la que Villarejo escribe que el comisario José Luis Olivera le transmite “que el asunto de Correa está a punto de estallar”. ¿De esto tampoco sabe nada?”, espetó el juez, tras lo que el empresario tomó la palabra: “Yo quisiera aclarar una cosa: el señor Villarejo y yo hablábamos de temas de actualidad, normalmente. Pero nunca profundizábamos en ninguno de los temas”, dijo López del Hierro, quien declaró como investigado en el “caso Kitchen”.