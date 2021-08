Se cumple un año desde que Don Juan Carlos I abandonara España y la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha hecho un reconocimiento a la figura del rey Don Felipe de quien ha destacado que la posición del Ejecutivo es de “reconocimiento” a la labor de la Casa Real en materia de “transparencia y ejemplaridad”.

Rodríguez se refirió así a una pregunta de los periodistas en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de las declaraciones de la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, sobre el rey Emérito.

Belarra ha publicado en su cuenta de Twitter varios mensajes en los que ha considerado que “la huida de Juan Carlos I supone, a todas luces, una grave anomalía democrática en España que produce un enorme descrédito de las instituciones”.

Para Belarra, que el rey “viva a todo lujo en Abu Dabi mientras se persigue penalmente a quien hace una canción crítica con la monarquía pone claramente en cuestión, además de la libertad de expresión, el principio de justicia e igualdad ante la ley”.

Ante las palabras de la ministra de Podemos, la portavoz del Gobierno indicó que la posición del Ejecutivo está reflejada en el hecho de que el presidente Pedro Sánchez que encuentra este martes en Palma de Mallorca para mantener el tradicional despacho de verano con el rey en el Palacio de Marivent.

Preguntada de nuevo por las palabras de Belarra, la ministra portavoz ha subrayado que no comentará las declaraciones de ningún ministro: “Cada uno es responsable de sus declaraciones”, dijo.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez

El Prat

Sobre el pacto alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, con una inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto de El Prat y convertirlo en un “hub internacional” la portavoz del Gobierno ha destacado que si se mira con perspectiva, para una parte del gobierno catalán esta inversión “es insuficiente” y para una parte de la oposición “es que nos hemos vendido a los independentistas” y subrayó que en el Ejecutivo “estamos en esa media, atendiendo el interés general”

La portavoz del Gobierno aseguró que la inversión aún está en fase de proyecto y debe pasar por la aprobación de la Unión Europea, pero, garantizó que “el mensaje más importante que se oye con fuerza tanto por parte de los representantes de la Generalitat como por parte de AENA es el compromiso y la exigencia de las condiciones medioambientales” un elemento que dijo es “imprescindible”.

Rodríguez asegura que seguirá manteniendo esa “relación bilateral” con Cataluña que obedecen a “reuniones estatutarias”, dentro del bloque de constitucionalidad y “vamos a seguir con ello entro de una normalidad” al tiempo que, apuntó, dentro del Gobierno no se fijan en el “color de los consejeros” del gobierno catalán, sino que “miramos gobierno a gobierno. Son representantes de los catalanes, y nuestra interlocución no es con los partidos políticos sino con el gobierno de Cataluña”, dijo tratando de justificar que la inversión no obedecía a ningún trato de favor a los independentistas.