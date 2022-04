La paella espacial

No todo son noticias desagradables en España. Existen españoles dignos de admiración, que nada tienen que ver con las extravagancias, delictivas o no, de los abusos en la compra de mascarillas de amiguetes del socialista y exministro Salvador Illa o Luis Medina, ni con el empeño de Mónica Oltra de mantenerse en el cargo «aunque me imputen» (sic) en un caso muy feo.

Esta vez me refiero a nuestro cocinero universal, José Andrés, que no para de distinguirse por sus buenas ideas y sus obras solidarias. Esta vez el Premio Princesa de Asturias a la Concordia y propuesto para el Premio Nobel de La Paz ha tenido una brillante actuación al llevar al espacio la paella valenciana que degustarán los integrantes de Axiom-1, la primera expedición privada a la Estación Espacial Internacional (EEI) que despegó de Cabo Cañaveral (Florida) al mando del comandante español, Michael López-Alegría. Unos millonarios que, según las informaciones, han pagado 55 millones de dólares por cabeza, descubrirán las excelencias del plato más universal de la ciencia culinaria de España.

Este chef asturiano de nacimiento, eligió la paella para el menú espacial, según sus propias declaraciones «porque es un plato que lleva implícita la idea de compartir. La forma en que las familias, aún hoy, la comen es poniendo la sartén en el centro de la mesa y comiendo de la misma sartén en que se ha cocinado. Será la primera vez que astronautas de diferentes nacionalidades coman así una paella». Una corrección desde mi admiración. La sartén a la que se refiere se llama «paella», precisamente lo que le da nombre. Ximo Puig ya tiene candidato a los premios que cada año concede la Generalitat valenciana «por llevar el nombre de Valencia allende el planeta». Así es la vida.