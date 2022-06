El fiscal no elegido por Delgado pidió que ella se apartara en dos procedimientos por su pasado como ministra

“Faltón”, “alambicado” o “inadmisible” son algunos de los calificativos que dentro de la carrera se escuchan sobre el escrito de 22 páginas con el que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha vuelto a nombrar a Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores después de que el Tribunal Supremo revocara su nombramiento por falta de motivación. Fuentes consultadas dentro de la carrera señalan que se trata de un documento que más que destacar las virtudes de Esteban, lo que hace es desprestigiar a José Miguel de la Rosa, el otro fiscal de Sala que aspiraba al cargo. Esgrimen que De la Rosa ha pedido dos veces que la jefa de la Fiscalía se aparte en asuntos que afectaban a miembros del Gobierno por su pasado como ministra de Justicia y que, incluso, una vez ella lo llamó a su despacho.

“Tiene unas cargas de subjetividad importantes”, esgrime sobre la motivación la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus. La asociación junto al afectado fueron los que pusieron esta designación en manos de los magistrados del alto tribunal. “Ella habla todo el rato del perfil, pero qué es el perfil”, expone Dexeus destacando el amplio pasado de De la Rosa en la materia de menores. “Al final ella misma descubre sus cartas porque lo nombra [a Esteban] porque es afín ideológicamente”, apostilla un fiscal del Supremo.

La polvareda generada por este escrito no está siendo menor especialmente en la cúpula del Ministerio Público que buscan explicaciones a que Delgado tachara a De la Rosa, por ejemplo, de adolecer de perspectiva de género. Algunos ven el germen en varios episodios que provocaron que este fiscal, actualmente en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, pidiera que la cabeza de la Fiscalía se apartara. Si bien todos se produjeron después del Consejo fiscal en marzo de 2021 en el que Esteban, que pertenece a la Unión Progresista de Fiscales -antaño asociación de Delgado- fue elegido, fueron antes de que tuviera que redactar este escrito que en el que advierte que De la Rosa no es “favorable” para “otorgar[le]” su confianza.

El primero de los ‘encontronazos’ y el más directo se produjo a raíz de un recurso que la ministra de Igualdad, Irene Montero, había interpuesto en el Supremo, indican varias fuentes consultadas. De la Rosa al ser fiscal de la máxima categoría estaba ejerciendo en funciones de jefe de la jurisdicción Civil y, como tal, estos asuntos que atañen a miembros del Gobierno siempre tienen que ser consultados. La Fiscalía consideró que un poema publicado por un juez con una revista con calificativos machistas hacia Montero entraba dentro de la libertad de expresión, por lo que iba a inadmitir el recurso de la ministra.

De la Rosa despachó en ese momento con el entonces Teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos, pero no con Delgado por entender que, al haber formado parte del Ejecutivo, debía abstenerse como viene previsto en su Estatuto. La fiscal general terminó por citarlo en su despacho para afearle, según estas fuentes, que no hubiera consultado con ella. Al poco él también se presentó para consolidar su plaza como jefe de la Sala Civil y ella no lo designó, en su lugar nombró a la actual jefa Pilar Martín Nájera.

El segundo de estos episodios fue compartido con otros fiscales a cuenta del embrolló que se produjo cuando la Fiscalía Europea pidió quedarse con la investigación sobre los contratos con la Comunidad de Madrid del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Delgado reunió a la Junta de Fiscales de Sala -a la que pertenece De la Rosa-, pero horas antes de que empezara se encontró con una carta en la que solicitaban que si las pesquisas que tenían relación con la líder del PP madrileño se quedaban en Anticorrupción ella se abstuviera. Además de De la Rosa firmaban otros cinco fiscales del máximo rango: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Huete y Pilar Fernández Valcarce.

Además de todo esto, la rúbrica de De la Rosa aparece también entre los 16 nombres que pidieron la “inmediata retirada” de la enmienda que el PSOE pretendió esconder en una ley que nada tenía que ver con la Fiscalía (la Ley Concursal) para colocar a Delgado y a todos los futuros fiscales del Estado en el Supremo una vez finalice su mandato.

Ahora tanto la AF está estudiando volver a interponer recurso porque considera que la sentencia del alto tribunal era tan clara que hacía “imposible” que se volviera a designar a Esteban. “El Supremo dijo que era discrecional, pero no arbitrario”. Otra de las tres asociaciones, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado las actas del Consejo fiscal en el que se produjo el nombramiento para estudiar si se adhiere a este recurso también.