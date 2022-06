González Laya cobró durante siete meses una indemnización de 5.090 euros al mes como exministra

En pleno terremoto político por el órdago de Argelia al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, tras su inesperado giro en la política del Sáhara Occidental, vuelve a ser noticia la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. La misma que fue cesada tras otro polémico choque diplomático, en esta ocasión con Marruecos, por permitir la entrada en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Quién iba a sospechar que en apenas seis meses la política del Gobierno cambiaría radicalmente.

Y en un momento tan delicado, se desvela que González Laya cobró una prestación compensatoria de 5.090,35 euros al mes durante siete meses después de su cese, tal y como aparece reflejado en los datos del Portal de Transparencia. Hay que recordar que se trata de una indemnización a la que tienen derecho los ex altos cargos y que no fue la única que la solicitó. Junto a ella el exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, o los exministros Pedro Duque, Isabel Celaá también pidieron esta compensación en julio de 2021 tras quedarse sin cartera ministerial en la última remodelación de Gobierno que llevó a cabo Pedro Sánchez.

Según establece la normativa, la prestación como ex altos cargos del Gobierno asciende al 80% del sueldo que cobraban justo antes de ser cesados de su cargo, pero sólo se puede cobrar durante un máximo de dos años. En el caso de González Laya, ese período se reducía a 18 meses, ya que fue el tiempo que estuvo como titular de la cartera de Exteriores.

De hecho, la exministra González Laya fue nombrada decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París en febrero de este mismo año, motivo por el que dejó de percibir la indemnización en marzo. En total, según el Portal de Transparencia, la ex titular de Exteriores habría percibido, entre agosto de 2021 y febrero de este año, 35.133,40 euros.

Datos del Portal de Transparencia sobre la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya FOTO: Portal de Transparencia La Razón

La indemnización de Pablo Iglesias tras el 4-M

La pensión compensatoria recibida por la exministra de Asuntos Exteriores no tendría mayor recorrido, de no ser por su participación en el polémico “caso Ghali” y la posterior resolución del mismo. Llamativo fue también la indemnización que reclamó el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. No por el hecho de solicitarla (estaba en todo su derecho) sino por las circunstancias que lo rodearon.

El fiasco de las elecciones del 4-M llevaron a Iglesias a abandonar la política. Pero no lo hizo de vacío, ya que reclamó la indemnización como exvicepresidente: 5.316,42 euros durante 15 meses. Y es que la condición indispensable para que el líder de Podemos pudiera cobrarla era que no fuera elegido diputado regional o tuviera otro sueldo privado. Tras su dimisión, el primer requisito quedaba salvado, ya que no recogió su acta de diputado en la Asamblea de Madrid.

En total, según publicó el Portal de Transparencia, Iglesias percibió 27.290,96 euros, entre abril y septiembre de 2021, fecha en la que empezó a trabajar en el ámbito privado.