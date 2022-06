El Congreso de los Diputados echa el cierre este viernes con un balance agridulce para los grupos que conforman el Gobierno de coalición. Arroja la foto de la desunión entre PSOE y Unidas Podemos, sumándose a la que ofrecen en Moncloa con demasiada asiduidad. En la semana previa a la cita de la OTAN en Madrid, que mostrará de nuevo la falta de concordancia entre ambos por las críticas de los morados a la Alianza Atlántica, los socialistas han decidido poner coto a dos importantes iniciativas de sus socios. Ojo por ojo. Pero si miramos más atrás, en este periodo de sesiones hay más votaciones en las que los de Pedro Sánchez torpedean la acción parlamentaria de sus aliados. Y es que los morados, se quejan, de que al menos, deberían permitir su trámite parlamentario y no vetar sus iniciativas desde el primer momento. Mientras, los morados han evitado más este escenario, aunque sí han derivado órdagos al PSOE también, por su cambio de posición respecto al Sáhara.

Ayer, el PSOE votó en contra de la proposición de ley que ha presentado Unidas Podemos en el Pleno del Congreso de los Diputados con el objetivo de reformar la Ley de Minas. Los socialistas se sumaron al PP, Vox y Ciudadanos para tumbar la iniciativa con sello morado. No es la única. También votaron en contra de la reforma del reglamento de la Cámara Baja para usar las lenguas cooficiales en el Parlamento, impulsada por los morados y registrada por ERC, PNV, JxCAT, PDeCAT y el BNG. La reforma fue vetada bajo la alianza de los socialistas, populares, Vox y Ciudadanos. Dos leyes con el sello morado derribadas por el PSOE en la misma semana. Como contrapartida, el grupo de Gobierno negocia ampliar en el Senado el uso de las lenguas cooficiales, aunque sin llegar al extremo de universalizar el empleo de estos idiomas.

No ha sido la única situación controvertida que ha mostrado la división de los partidos de Gobierno, y que demuestra como los socialistas vetan las iniciativas de los morados que no se encuentran dentro del pacto de coalición. En este periodo de sesiones, los socialistas han vetado hasta otras cuatro iniciativas de Unidas Podemos. Este mismo mes, el Congreso vetó con el apoyo del PSOE, la proposición de ley para gravar a las grandes fortunas superiores a los 10 millones de euros con un impuesto. Tampoco permitieron la admisión a trámite de la proposición de ley para crear una empresa pública y de energía. Meses atrás, mismo procedimiento. No a la propuesta fiscal de Unidas Podemos con el impuesto de Sociedades a las eléctricas. Todas ellas, sí fueron apoyadas por los socios de investidura. Por último, la ley de Vivienda presentada por los morados junto a los colectivos sociales –como forma de presión para que el Gobierno acelerara la Ley de Vivienda– también fue derrocada en su trámite parlamentario. Ante este escenario fuentes confederales muestran su enfado. «Luego dirán que los desleales somos nosotros».

Por parte de Unidas Podemos han tratado de minimizar o llevar hasta el último momento sus pugnas, aunque finalmente hayan replegado. En el análisis, no hay ninguna iniciativa de grupo que los morados hayan vetado. Eso sí, han evidenciado sus discrepancias en varias votaciones y sí han votado distinto en otras presentadas por otros grupos. Unidas Podemos sí se ha desmarcado del PSOE a la vez que lo ha hecho todo el Congreso. Es el caso del cambio de política del Ejecutivo en política exterior, tras apoyar a Marruecos en su plan autonomista para el Sáhara. Entonces, Podemos, ERC y Bildu votaron a favor de un referéndum pactado sobre el Sáhara occidental, mientras que el PSOE se desmarcó por las duras críticas de sus socios.

Las relaciones entre socios también se tensaron a principios de mes cuando por primera vez hubo división de voto en un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros; la Ley Audiovisual. Unidas Podemos se abstuvo en la votación en la Cámara Baja y los socialistas votaron a favor. La ley de Libertades Sexuales estuvo a punto de decaer también ante el choque entre los socios. Los socialistas querían incluir la abolición de la prostitución, que posteriormente retiraron. En ámbito menor, PSOE y Unidas Podemos se contradicen en varias ocasiones en la Mesa del Congreso –el órgano que decide que iniciativas son admitidas a Pleno. La razón; comisiones de investigación sobre el Rey Juan Carlos I que siempre son frenadas por PSOE, PP y Vox.

Así, ambos orillan el pacto de convivencia que se dieron al formar la coalición de gobierno en 2020. La división de voto en un proyecto de ley si que es causa de «deslealtad» entre socios, como ocurrió este mes. No se convocó, a pesar de esta contradicción a la mesa de coordinación de la coalición, ideada para solventar las diferencias entre ambos. Esta mesa de trabajo lleva ocho meses sin reunirse, aunque los portavoces sí se han citado en este año.