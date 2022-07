Sánchez busca un nuevo gurú que sustituya a Iván Redondo

El presidente del Gobierno busca nuevos refuerzos para su Gabinete, con réplica, en consecuencia, en Ferraz. Hace un año despedía al consultor Iván Redondo, al que ascendió hasta la dirección del Gabinete de la Presidencia bajo los recelos de muchos diridentes de su partido. Y, a medio año de unas elecciones autonómicas y municipales que serán decisivas en el camino final hacia La Moncloa, Sánchez busca un nuevo gurú que reoriente la estrategia porque en su equipo no encuentran explicación a que su «buena» gestión no se vea reconocida con el apoyo de los ciudadanos en las urnas.

Madrid, Castilla y León y Andalucía. Las derrotas acumuladas han ido provocando revisiones y cambios drásticos en el equipo del presidente, pero todavía creen que les faltan refuerzos para dirigir con éxito la nueva etapa que se abrirá en septiembre.

Esta falta de seguridad sobre los recursos que tienen para gestionar con eficiencia política y electoral el nuevo curso se refleja en la demanda del poder territorial de que las elecciones en la Comunidad de Valencia no sigan la excepción que marcaron en la anterior convocatoria para celebrarse el 28 de abril, y que se retrasen un mes para hacerlas coincidir con las municipales y el resto de autonómicas. Quedan fuera Cataluña, País Vasco, Galicia y Castilla y León.

En 2019 el líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, adelantó las elecciones a abril para separarlas de las locales y hacerlas coincidir con las generales, en un momento en el que el liderazgo de Pedro Sánchez era un revulsivo en las urnas.

Ahora, sin embargo, en el PSOE preocupa que unas elecciones en Valencia, cuando tocan por calendario, un mes antes del examen electoral territorial, perjudiquen a los alcaldes y otros «barones» autonómicos que se la jugarán en mayo porque hay dudas sobre la capacidad de mantener este feudo bajo la presión del desgaste de Compromís, socio de gobierno.

Los candidatos de mayo no quieren un nuevo tropiezo en las urnas frente al PP en una comunidad con mucho valor simbólico en el reparto del poder territorial. Compromís «está en caída» por la erosión de la imputación de su líder Mónica Oltra por su supuesta implicación en tapar los abusos cometidos por su marido contra una menor en un centro tutelado por la Generalitat valenciana.

El equilibrio de fuerzas está tan debilitado que amenaza la reedición del llamado Pacto del Botánico, no porque no puedan superar sus diferencias, sino porque el adelgazamiento de Compromís no lo haga posible. Por eso, jurídicamente han comprobado que es posible aplicar el margen de estirar al máximo la Legislatura, 40 días sobre la fecha de las elecciones. Una salida a la que pretende también agarrarse el presidente Sánchez para llevar las próximas elecciones generales a enero del 24, una vez agotado el semestre de Presidencia de la Unión Europea.

El futuro político del PSOE en manos de Ucrania

En el PSOE se quejan de que su futuro político está «en manos de la guerra de Ucrania» y del presidente ruso, Vladímir Putin. La remontada electoral para la izquierda, en base a las encuestas que se conocen, es ya complicada sin que Rusia llegue a ejecutar el corte de gas por la presión de los precios y la inflación, y por el daño en el mercado laboral, que es la gran tabla a la que se aferra el Gobierno para que no se lo lleven por delante los graves efectos económicos del conflicto armado. En Moncloa quieren ser optimistas sobre hacia dónde puede evolucionar la crisis militar en los próximos meses; en Exteriores, sin embargo, no ocultan que el panorama lo ven más negro que gris. Para que Rusia no ejecute el embargo total del gas, fuentes diplomáticas señalan que «no parece que haya más alternativa que se llegue a algún tipo de acuerdo de paz, pero en el que Europa debe aceptar que Putin se quede con la parte de Ucrania que ya ocupa». Estados Unidos y Reino Unido lideran el frente de apoyo a Ucrania, y de resistencia a buscar una solución intermedia de acuerdo que implique reconocer a Rusia los territorios ocupados. Este pesimismo de Exteriores sobre cómo puede ser el invierno que se nos echa encima se lo sacuden en Moncloa con dos argumentos: la menor dependencia de España de Rusia y el efecto «multiplicador» de los fondos europeos.

El PP se rearma para salir a ganar en septiembre

En la oposición también se rearman para salir al ataque en septiembre. Pero el líder popular no cree ni en golpes de efecto ni en experimentos con gurús electorales ni en fichajes ajenos a su partido. El trabajo lo centran en reforzar su alternativa económica para ganar en el cuerpo a cuerpo con Sánchez y el PSOE. En el PP creen que necesitan salvar la imagen de que Feijóo es un político de Estado, que estaría dispuesto a sacrificar sus intereses de partido por el interés general, «sin dejar de hacer un marcaje rotundo al Gobierno, y dando más consistencia al discurso económico».

En la dirección popular dibujan su hoja de ruta sobre el cálculo de que la descomposición de Ciudadanos culminará en las autonómicas y municipales de mayo, mientras que Vox tampoco saldrá bien parado de esos comicios. Habrá que ver si el partido que preside Santiago Abascal es capaz de encontrar un hueco por el que recuperar el espacio que tenía antes del relevo en la dirección del PP, y después de que en Andalucía no hayan cumplido sus expectativas.