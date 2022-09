¿Quién paga los panfletos que el PSOE reparte en el transporte público para “maquillar” la imagen de Sánchez?

Jueves, 1 de septiembre. Comienzan las esperadas ayudas al transporte público y con ellas, la campaña del PSOE para las próximas elecciones municipales. Así es, aprovechando la coyuntura, los socialistas repartieron en las estaciones de Cercanías panfletos con el logo del partido y su lema “El Gobierno de la Gente”.

Lejos de sentir reparos por este hecho, fueron muchos los socialistas que compartieron en redes sociales el reparto de estas octavillas en las que rezaba el siguiente mensaje: “El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja para proteger a la clase media y trabajadora y distribuir de forma justa los efectos sociales y económicos provocados por la guerra de Putin. Para ello, está adoptando medidas como estas”. A continuación, hacen una férrea defensa de la gestión del Ejecutivo, haciendo hincapié en que lo preside Pedro Sánchez, y enumeran 10 de las citadas medidas.

Esta mañana hemos estado informando a la ciudadanía de #TresCantos de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos sociales y económicos provocados por la guerra de Putin.



Seguimos trabajando para proteger a la clase media y trabajadora.



#ElGobiernodelaGente pic.twitter.com/nT55BZt2se — PSOE Tres Cantos/❤️ (@PSOETresCantos) September 1, 2022

Estaciones de Cercanías de toda España fueron testigo de la campaña propagandística del partido del Gobierno, que preside Pedro Sánchez (por si a alguien no le ha quedado claro), y que no ha dejado indiferente a nadie. Uno de los primeros en manifestar su contrariedad por estos hechos ha sido el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero. “En un entorno nefasto, con un porcentaje de paro que alcanza límites que hacía años que no alcanzaba, un nivel de pobreza que avanza en el mismo sentido, al igual que la destrucción de autónomos y pymes... Entendemos que no se deben enlazar las medidas adoptadas, atribuyéndoselas a un partido y haciendo publicidad sobre las mismas”.

🔴 Parece que el @PSOE anda con un poco de desesperación.



Pone a sus militantes a repartir octavillas en las estaciones en las que intentan que creamos lo “maravilloso” que es su amo @sanchezcastejon



Preguntamos cuánto cuesta la campaña y quién la paga. pic.twitter.com/sbShuPHtx7 — Pablo Cambronero 🇪🇦🇪🇸 (@PabloCamPiq) September 3, 2022

Por todo ello, Cambronero presentó este viernes en el Congreso un escrito en el que plantea una serie de cuestiones. Entre ellas, la que más parece preocupar a los ciudadanos: ¿Con qué dinero han sido pagadas las octavillas repartidas por el PSOE con el lema “El Gobierno de la Gente”? Y es que más allá del objetivo electoralista de esta iniciativa, de su ninguneo a Podemos y sus socios de Gobierno, al atribuirse todo el mérito, y de la idoneidad de ese tipo de campañas fuera del periodo electoral... lo que ahora falta por saber es si esos panfletos han sido sufragados por el Estado o por el PSOE.

Dicho esto, el diputado del Grupo Mixto también pregunta al Ejecutivo, si considera “ético que un partido político use la extrema gravedad de la situación económica que vivimos para intentar sacar rédito político”. Finalmente, cuestiona lo dicho en esos panfletos y asegura que si la gestión hubiera sido la adecuada y se hubiera actuado de manera preventiva no hubiera sido necesario tener que adoptar estas medidas.