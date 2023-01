La Fiscalía pide que Junqueras siga inhabilitado por malversación y desórdenes públicos

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este martes que se desestime cualquier rebaja de condenas a los líderes independentistas del “procés” porque el delito de sedición que ha quedado derogado debe cambiarse por un delito de desórdenes públicos agravados y el de malversación mantenerse en su modalidad más grave. Los fiscales siguen la así la tesis más dura con la reforma del Código Penal, solicitan “que se desestime la revisión de la sentencia respecto a las condenas impuestas” lo que supone que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras continúe inhabilitado, según el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Noticias relacionadas Decreto. El fiscal general del Estado unifica criterio para que la nueva malversación no conlleve rebajas a corruptos

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dio un plazo de ocho días a las partes (Fiscalía, Abogacía del Estado, Vox y defensas) para que indicaran qué nuevo encaje podrían tener los hechos probados de la sentencia de 2019, después de que el Gobierno haya despenalizado completamente el delito de sedición y reformado el de malversación. El escrito de los cuatro fiscales de Sala Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena explicita que la sedición se debe sustituir por desórdenes públicos agravados porque hubo actos de “violencia”, según los hechos probados de la sentencia.

“La sedición como delito complejo abarcaba y absorbía en su injusto típico tanto la fuerza y violencia que fueron empleadas, como los desórdenes públicos y el incumplimiento de las resoluciones judiciales, pero su derogación no supone una despenalización de los hechos típicos y punibles”, reza el escrito de 54 páginas.

Junqueras fue condenado a 13 años de prisión por malversación y sedición, así como Raul Römeva (12 años), Jordi Turull (12 años) y Dolors Bassa (12 años). Por su parte, Carme Forcadell (11 años y seis meses), Joaquim Forn (11 años y seis meses), Josep Rull (10 años y 6 meses) y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años cada uno) solo fueron castigados por sedición. Los miembros del Ministerio Público no ven posible la revisión de la condena para ninguno de ellos.

No fue solo desobediencia

Los fiscales no están dispuestos a despenalizar esta conducta, como ya demostraron con su recurso al juez instructor Pablo Llarena que ha procesado al expresident Carles Puigdemont por desobediencia (que no lleva penas de prisión) y no por desórdenes públicos agravados. “Resulta evidente”, dicen, “que los hechos consistentes en graves alteraciones del orden público que la sentencia declara probados no se han despenalizado, de manera que, si desaparece el delito de sedición, su encaje normativo apropiado son los desórdenes públicos”.

Si se siguiera el criterio de Llarena y no se aplicara el delito de desórdenes públicos significaría “que no existió la sedición, pues estos disturbios contra el orden público fueron el trayecto seguido en el iter criminis [el camino del delito] para conseguir la desobediencia, la realización de un referéndum ilegal y la proclamación de independencia”, exponen.

Junqueras pide la absolución

Este martes llegaron al Tribunal Supremo los escritos de la mayoría de los condenados por el “procés”. Según su criterio, el Código Penal vigente tras la reforma no prevé “responsabilidad penal para ninguna de las conductas por las que recayó condena en su día”. Así lo expresó el abogado del expresidente Oriol Junqueras y, en la misma línea, las defensas de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. Para todos ellos, el Alto Tribunal debe anular sus condenas y acordar su absolución.

El escrito del abogado de Junqueras, Andreu Van den Eyden, recorre los dos delitos por los que fue condenado y alega que, de un lado, la sedición se ha abolido y lo sucedido en Cataluña en 2017 “no puede hallar encaje” en nada más y, del otro, que de la cuantía malversada el expresidente no obtuvo ningún “beneficio particular” que no fuera “la satisfacción de un objetivo político”.

Estrategia distinta es la que ha seguido Jordi Sánchez y los condenados del partido Junts per Cataluña, los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, quienes directamente no se han pronunciado. En su caso, prefieren esperar a que sea la Sala de lo Penal la que directamente señale qué criterio seguir.