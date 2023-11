El PP acusa a Sánchez de vender la libertad y la igualdad "como lo hacen los delincuentes"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus barones saldrán a la calle este domingo, 12 de noviembre a las 12:00 en diferentes puntos de España para protestar contra la "cesión absoluta" del socialista Pedro Sánchez a los independentistas, unas movilizaciones a las que Vox está dispuesto a sumarse. De hecho, el partido de Santiago Abascal ha invitado a los ciudadanos a desplazarse después a las sedes que tiene el PSOE en las ciudades para continuar con las movilizaciones.

Tanto el PP como Vox han llamado a los ciudadanos a salir a calle para expresar su "indignación" ante los pactos que está fraguando el PSOE con los independentistas y que consideran una "traición" a España y un "fraude electoral". Ambas formaciones pugnan por liderar ese descontento social en la calle.

Prueba de que los de Abascal no quieren dejar este fin de semana el protagonismo a Feijóo y el PP es su apoyo a la convocatoria de los 'populares'. "Este domingo 12 acudiremos a las manifestaciones convocadas por el PP y después nos sumaremos a las marchas pacíficas que terminarán ante las sedes del PSOE en toda España", avanzó el viernes través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), desde donde ha instado estos días a "parar el golpe de Sánchez".

Los populares han realizado estos días una apelación a los ciudadanos para que asistan a su protesta, "por encima de ideologías" y recuerda que "aquí caben todos, desde socialistas a votantes de cualquier espectro político".

Manifiesto en defensa de la igualdad

Los populares han lanzado un manifiesto en defensa de la igualdad de todos los españoles donde subrayan que "en cada rincón de nuestro territorio decimos: no a los privilegios. No a la impunidad. No a la amnistía". Recuerdan que "somos una nación con siglos de historia que nunca se va a callar" ante la desigualdad y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades porque "lo hicimos también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia". El PP pone en valor la Transición y a cuando se aprobó la Constitución hace 45 años "con la que construimos una democracia y nos convertimos en un ejemplo en todo el mundo".

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo recuerda que hoy "la amenaza se redobla porque es el presidente del Gobierno el que, tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado" además de romper la igualdad de los españoles "amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país".

Los populares acusan al PSOE de estar "vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles" como suelen hacerlo los delincuentes: "A escondidas, ocultándose, engañando". Asimismo, cargan también contra las formas ya que "se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española" cerrando acuerdos fuera de nuestro país.

Llamada a la movilización

Por ello el PP llama a salir a las calles y plazas de nuestra nación, y a mostrar orgullo "de nuestra democracia, de nuestros jueces, nuestros policías, nuestros ciudadanos y nuestra Constitución". Advierten de que "estamos juntos a pesar de que quieren dividirnos" y recuerdan que nos enfrentamos a un desafío a nuestra democracia para lo que se requiere la "reacción de los demócratas, sin distinción de ideologías" porque "queremos que la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte".

Ante el deterioro al que los pactos conducirán a las instituciones los populares se comprometen a "dar la batalla contra la impunidad" en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la UE y también en las calles "de forma pacífica, cívica y legítima". También, "frente al intento de acabar con la ley nos comprometemos a garantizarla" y piden que "la indignación que sentimos ha de convertirse en un clamor que se oiga en toda España". Los de Feijóo recuerdan que "quieren nuestro silencio, pero van a tener una respuesta serena y firme".