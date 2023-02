Bélgica, Dinamarca, Holanda, Italia, Noruega, Polonia, Reino Unido, Alemania y ahora también Grecia tendrán sus F-35 ¿Para cuándo España?

El Congreso de Estados Unido ha dado luz verde esta semana a la venta a Grecia del caza de quinta generación F-35 Lightning II , después de que el país heleno hiciera saber a Washington, en junio del pasado año, de su interés por adquirir este avión de combate. Atenas planea comprar 20 aparatos con el objetivo de hacerse con otros 20 en una segunda fase. El senador y presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta de Estados Unidos, Robert Menéndez, en un discurso pronunciado esta semana en el Foro Económico Delphi de Washington, dio luz verde a la venta del caza de Lockheed Martin.

Menéndez destacó, para justificar su decisión, la mejora que se había producido en materia de defensa en las relaciones entre Grecia y Estados Unidos. Cabe destacar que Turquía, miembro también de la OTAN, pero enemigo declarado de Grecia, había solicitado previamente la adquisición del F-35, pero Washington se negó, después de que Ankara decidiese adquirir sistemas de lanzamiento de misiles S-300 a Rusia. No hay que olvidar tampoco las presiones de Atenas para que esta venta no se produzca que se hace extensible también al F-16 Fighting Falcon, también fabricado por el gigante aeroespacial Lockheed Martin y pedido por Turquía.

Grecia se une así al grupo de países europeos que ya tienen o tienen previsto hacerlo en breve, el F-35. Así, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Italia, Noruega, Polonia, Reino Unido o Alemania, que acaba de hacer efectiva la compra de 35 unidades, formarían parte de ese selecto "club" en el que están todos los grandes estados occidentales excepción hecha de Francia, que mantiene su apuesta por su industria con el Rafale y el Eurofighter, y España.

¿Qué pasa con nuestro país, por qué no toma ya la decisión? Pues aunque todo parece dispuesto para el F-35 sea el avión que sustituya a los Harrier AV8B (no hay otra opción en este caso) y a los F-18, de momento el Gobierno no ha querido manifestarse claramente al respecto. Lo cierto es que en los presupuestos del Ministerio de Defensa para este ejercicio 2023, muy oculto entre los miles y miles de folios que los componen, aparece, en la página 77 de 590 el “Anexo de inversiones reales y programación plurianual” y ahí podemos ver un programa de armamento nuevo, uno de los más esperados por las Fuerzas Armadas: “Avión sustituto del AV-8B y C.15M-2ª Fase”, es decir, la adquisición de una aeronave para reemplazar los mencionados aparatos, cuyas vidas útiles están prácticamente llegando a su fin, entre 2025 y 2029 según las últimas previsiones.

Este programa está dotado con 6.250 millones (90 de ellos para 2023) y se prolongará hasta, al menos, 2028. Y todo apunta, según explican fuentes militares, que se trata de “la única solución común posible para ambos ejércitos”: la adquisición del F-35 de Lockheed Martin en dos de sus versiones: la convencional (A) y la naval (B) de despegue corto y aterrizaje vertical.

En la intervención ante la Comisión de Defensa de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, el pasado mes de octubre, ante las reiteradas preguntas de la oposición, explicó que el avión sustituto de los 'Harrier' y los F-18 no solo está en el planeamiento de la defensa sino entre los nuevos programas que recogen los presupuestos, pero no hubo manera de sonsacarle si iba a ser el F-35.

El reemplazo de los F-18 peninsulares representa 4.500 millones de euros y el de sustitución de los ‘Harrier’ y una segunda fase de la flota del F-18, 6.250 millones, precisó Valcárce, que dijo a los diputados que no “les quepa la menor duda de que las Fuerzas Armadas y el Gobierno elegirán el mejor sustituto”, pero les pidió que les dejen trabajar.

Y es que, aunque el Ministerio de Defensa parece haber tomado la decisión que más gustaba al Ejército del Aire y a la Armada, oficialmente ni confirman ni desmienten. Únicamente, desde la Secretaría de Estado de Defensa aseguraron a LA RAZÓN que los fondos para 2023 son para el «Estudio de Viabilidad» y que «próximamente se iniciará la etapa de determinación de la alternativa de obtención», la cual concluirá con «el documento de viabilidad», que «determinará la alternativa de obtención seleccionada». Todo muy burocrático.

Pero en el caso de la Armada no hay otra alternativa. Es el F-35B o perder el ala fija embarcada y desaprovechar el Buque de Proyección Estratégica “Juan Carlos I” y su capacidad como portaaeronaves. Para los F-18 habría sustitutos, principalmente el caza del futuro (FCAS/NGWS), pero en la actualidad el programa (con Francia y Alemania) está en pañales y las primeras unidades no llegarían hasta 2040 en el mejor de los casos. De ahí que otra posibilidad fuesen los nuevos Eurofighter, menos avanzados que el FCAS o el F-35, lo que implicaría tener solo un modelo de avión en todas las unidades de combate, algo que no gusta a la Fuerza Aérea Española.

Por lo pronto, parece claro que el Ejército del Aire contempla sustituir sus aviones de combate F-18, de la versión EF-18M, en servicio en las bases de Torrejón y Zaragoza, con un nuevo lote de Eurofighter y un modelo de caza de quinta generación.

El programa ya tiene nombre, Halcon 2, y una primera estimación de las unidades necesarias en el caso de los Eurofighter, 25 cazas. El objetivo de cara a este año es avanzar en el lanzamiento de este proyecto, de acuerdo con la Revista de Aeronáutica y Astronáutica, la publicación oficial del Ejército del Aire y del Espacio.

“En cuanto a las capacidades de combate, se espera avanzar en el lanzamiento del programa Halcón 2, encaminado a sustituir los C.15M (denominación interna EF-18M) con una solución mixta de 25 Eurofighter adicionales y, más adelante, con un caza de quinta generación”, recoge un artículo de la revista sobre las previsiones para este año, sin dar más detalles. La Fuerza Aérea insiste en un caza de quinta generación, no es la primera vez que lo dice, pero sigue sin confirmar el modelo.

a financiación comenzará a llegar a partir de este año. El Ministerio de Defensa ha dividido en dos programas la sustitución al final de esta década de los 60 EF-18M que tiene en servicio el Ejército del Aire. Ambos cuentan con una primera partida en el presupuesto de 2023.

Los nuevos programas reciben el nombre de Avión sustituto del C15M (F18) y Avión sustituto del AV-8B y C15M segunda fase y están dotados este 2023 con 130 y 90 millones, respectivamente. El primero tiene un presupuesto total de 4.500 millones de euros entre 2023 y 2028 y el segundo de 6.250 millones para el mismo periodo. En total, unos 13.000 millones para aviones de combate.

Compra del F-35

La creación de un programa conjunto para sustituir los veteranos Harrier de la Armada y parte de los EF-18M ha hecho que se disparen los rumores sobre la compra del F-35 estadounidense. Defensa, como hemos explicado, no ha aclarado de momento qué posibilidades estudia para este programa, no obstante, numerosos expertos ya dan por hecho la apuesta por el F-35 al separar en dos programas la compra de cazas e incluir en el segundo el sustituto de los Harrier.

Al menos oficialmente, el Ejército del Aire solo menciona el término caza de quinta generación, pero, en realidad, el F-35 es el único avión occidental que responde a esta premisa, pues los otros encuadrados en esta categoría de avión furtivo son el Su-57 ruso y el J-20 chino. El Ministerio de Defensa tampoco ha dado más detalles hasta la fecha.

La que sí ha dejado claro que quiere el F-35 es la Armada. En concreto, ha confirmado que necesita una docena de la versión B para sustituir a otros tantos Harrier, que también serán retirados en torno a 2030. Esta variante del caza de la estadounidense Lockheed Martin es el único avión, como se ha comentado, que existe ahora mismo en el mercado que puede operar desde el LHD Juan Carlos I.

El bautizado como Halcón 2 daría continuidad al programa Halcón que incluye un lote de 20 nuevos cazas Eurofighter por unos 2.000 millones que garantizan el relevo de los F-18 de Canarias. La firma de este contrato se produjo a mediados del año pasado. El proceso de baja de estos F-18, de la versión F/A-18, será progresivo y finalizará en torno a 2024/2025. El Ejército del Aire recibirá a partir de 2026 cuatro Eurofighter biplaza y otros 16 monoplaza con el radar Escan de barrido electrónico, en una configuración muy similar a los 38 Eurofighter encargados por Alemania en el programa Quadriga. La línea de ensamblaje de los cazas españoles estará en la planta de Airbus de Getafe.

El Ejército del Aire, hay que recordar, ya dispone de una flota de 69 cazas Eurofighter (17 Tranche 1, 32 Tranche 2, 20 Tranche 3), repartidos entre las bases de Los Llanos (Albacete) y Morón de la Frontera (Sevilla). El último llegó en enero de 2020.

En cualquier caso, los Presupuestos detallan otro proyecto que también tiene como protagonistas a los “Harrier”: “Aviones AV-8B MOU de Refabricación”, dotado con 201,2 millones hasta 2029. Básicamente es un acuerdo para tratar de alargar la vida útil de estos aparatos algunos años, algo lógico si se está a la espera de la llegada del sustituto, que en el caso del F-35 no sería inmediata, pues la lista de espera es larga, aunque menos que para el FCAS, eso sí. El pasado año se destinaron 6,2 millones y las siguientes anualidades están previstas, según los datos de Defensa, hasta 2025 y 2026, por la misma cuantía. Además, hay otro programa separado para la sustitución del resto de F-18 del Aire (por los Eurofighter), valorado en un total de 4.500 millones (130 para 2023 y 477,4 a partir de 2024).

En la actualidad, la Armada cuenta con una flota de 12 aviones “Harrier”, mientras que en el Ejército del Aire hay alrededor de 80 cazas F-18 repartidos entre Zaragoza (Ala 15), Madrid (Ala 12) y Canarias (Ala 46). En esta última hay 20 unidades, aunque en junio España firmó la compra de 20 Eurofighter para sustituirlos al ser de los más antiguos del Ejército.