En directo: última hora sobre la ronda de contactos para la investidura

Alberto Núñez Feijóo tiene oficialmente el encargo del Rey para someterse a la investidura los próximos 26 y 27 de septiembre, sin embargo, los contactos entre bambalinas no se circunscriben únicamente al entorno del Partido Popular. Desde la coalición se calienta la banda y no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados durante las próximas semanas, pese a no ser los oficialmente designados para formar gobierno.

A la espera de que el líder de Junts plantee mañana sus condiciones desde Bruselas, entre las que estaría su reconocimiento expreso por parte del PSOE como interlocutor, reuniéndose con él; la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz ha dado el primera paso, viajando hoy hasta la capital europea para una primera toma de contacto con Puigdemont