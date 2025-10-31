Sánchez tira de humor y revela el secreto más comentado de su comparecencia en el Senado: "Lo de las gafas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado para rendir cuentas por los presuntos casos de corrupción que parecen rodear a su entorno más cercano, tanto político como personal.

Mientras que unos defienden que Sánchez salió "reforzado y airoso" de la "absurda" comisión del Senado, como argumenta el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, otros, especialmente el Partido Popular, consideran que el presidente volvió a mentir en sede parlamentaria y se "cachondeó" de los españoles.

Sin embargo, de las más de cinco horas de comparecencia, las redes tan solo se hicieron eco de una cosa: las gafas que portó el presidente en determinadas situaciones, algo hasta ahora nunca antes visto.

Después del furor causado por las lentes, el equipo de comunicación de Sánchez decidió entrar al trapo y, a través de un escueto mensaje en X, junto a un enlace, la cuenta del presidente respondió a una de las grandes incógnitas.

"LO DE LAS GAFAS", ha escrito Sánchez en sus redes sociales, junto a un enlace que dirige al perfil de Instagram del establecimiento donde el presidente habría adquirido las lentes.

El establecimiento se pronuncia: "No son nuevas"

Horas despues, el establecimiento, llamado 'Gafas Vintage' y ubicado en el centro de Madrid, publicó unas imágenes en su perfil de Instagram en el que explicaba que las gafas del presidente no son nuevas, si no que son de hace "unos cinco años".

En cuanto al modelo, la óptica aclaró que son unas Dior Monsieur vintage que le costaron en torno a 250 euros, al tiempo que aclararon que el presidente lleva siendo cliente suyo desde hace "nueve o diez años".

"Es humilde y tranquilo, muy buen cliente, se deja aconsejar", explicó Jorge, el gerente del establecimiento, en una entrevista para 'Hora 25' de Cadena SER.