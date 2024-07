¿Gibraltar español? Por qué es una colonia británica y no pertenece a España

Gritos de "Gibraltar español" se pudieron oír durante la celebración de la Eurocopa de la selección española por parte de sus jugadores. Una disputa desde hace siglos con Reino Unido por la soberanía de la colonia situada al sur de la Península. Sin embargo, a día de hoy, Gibraltar pertenece a los británicos y no es territorio español, según un tratado del siglo XVIII.

Este territorio de ultramar es una formación rocosa con una superficie de algo más de seis kilómetros cuadrados. No es mucha su extensión, pero ha sido objeto de disputas entre España y Reino Unido desde hace más de 300 años. Y es que se trata de un punto estratégico debido a su ubicación en la entrada del Mar Mediterráneo.

Aunque es un territorio británico, Gibraltar tiene un alto grado de autonomía con su propio parlamento y gobierno. Su economía diversificada incluye servicios financieros, turismo, juego en línea y el transporte marítimo, mientras que su puerto es uno de los más activos del Mediterráneo.

¿Por qué Gibraltar no es español? Un conflicto sobre el territorio británico de hace más de 300 años

La historia de Gibraltar ha estado siempre marcada por las tensas relaciones entre España e Inglaterra con respecto a este territorio. Todo comenzó con la muerte del rey español Carlos II "El hechizado", el cual murió sin descendencia. Su muerte generó la Guerra de Sucesión para conocer su heredero en el trono, dejando un grave conflicto dinástico en territorio español que finalizó con la subida al torno de Felipe V y la instauración de la Dinastía de los Borbones.

No solo Francia, sino Gran Bretaña era otro de los interesados en el trono, Así, en 1704, aprovechando la debilidad del imperio español, los británicos decidieron invadir y atacar la Península Ibérica. Con un ataque dirigido por George Rooke, la flota británica atacó el enclave con 61 buques de guerra, un dominio muy superior a la resistencia española y la ciudad cayó en pocos días.

Solo un ejemplo de lo que causaron los británicos en nuestro país, hasta que finalizó la Guerra de Sucesión con la firma del Tratado de Utrecht. Mientras, el mismo año, se firmó un segundo tratado entre británicos y españoles, en el que se cedía Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña.

Mientras España pudo recuperar Menorca con el tratado de Amiens de 1802, Gibraltar no se llegó a recuperar como tal. Y hasta Franco aseguró durante la Segunda Guerra Mundial que "Gibraltar no vale ni siquiera una vida de un soldado español". Por su parte, Winston Churchill prometió que, al acabar la Gran Guerra, volverían las conversaciones con Gibraltar. Pero la contienda finalizó, Churchill ya no gobernaba y la documentación fue destruida en Inglaterra.

A día de hoy, existe un acuerdo de la ONU en la que se pide que Inglaterra y España solucionen el problema. Mientras no hay documento que sostenga que Gibraltar es español, lo cierto es que los españoles reclaman la soberanía de la colonia puesto que, según se dice, eso aparecía en los documentos de Churchill que fueron destruidos.