El «sablazo» del Gobierno a los autónomos marca la precampaña del PP en Castilla y León

El reloj de arena está a punto de consumarse. Un nuevo ciclo electoral en España otea en el horizonte. Castilla y León irá a las urnas en el mes de marzo. Menos de medio año. Las imprentas empiezan a encender las máquinas para poner en marcha la cartelería. Y el Partido Popular, con la decisión del Gobierno de subir las cuotas para los trabajadores autónomos, «un nuevo sablazo a la clase media», ha visto un filón perfecto para dar comienzo a la precampaña.

«Nos merece toda la atención», dicen en el equipo de Alberto Núñez Feijóo, que hoy sábado participará –junto a Alfonso Fernández Mañueco, presidente autonómico y candidato a la reelección–, en un encuentro con autónomos en la ciudad de Soria. «Para escuchar sus problemas y evidenciar nuestra cercanía con sus reivindicaciones». El enclave elegido: «Una capital de provincia en la que los autónomos y las pequeñas empresas tiran del carro de la economía con especial intensidad».

Después de pasar página de la crisis forestal, y tras dejar un tiempo de barbecho, el presidente popular regresará este sábado a un territorio clave, que marcará el devenir de la política en nuestro país. Lo que pase en Castilla y León condicionará, en buena medida, las elecciones en Andalucía, la segunda gran cita política del próximo año. Y, como publicó LA RAZÓN, Feijóo da toda prioridad a sendos resultados.

Si sus barones son capaces, el primero de subir hasta neutralizar a Vox y el segundo de mantener la mayoría absoluta, él estará más cerca de cosechar una «mayoría suficiente» cuando le toque un nuevo envite con Pedro Sánchez. Toda la dirigencia pepera sabe que la Moncloa y el PSOE trabajan no para ganar en los territorios que irán a elecciones el próximo año, sino para que el partido de Santiago Abascal se dispare y así provocar un cisma en la derecha que comprometa seriamente a Feijóo.

Con una agenda política y mediática convulsa, por los enredos con el aborto, o la crisis de los cribados del cáncer, el PP trata de liderar el debate en la inmigración y, ahora, en la subida de los autónomos. El objetivo, como publicó este diario, es la conquista de «la clase media». Ayer, la voz del partido fue el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, que denunció un «infierno fiscal» del Gobierno que no cesa y que, esta semana, se ha cobrado una nueva víctima: los autónomos.

«Son 3,4 millones de personas que todas las mañanas se levantan de la cama, abren su persiana y hacen de España lo que es. Los autónomos son nuestra panadera, nuestro peluquero, nuestro fontanero de confianza, pero Sánchez solo los ve como una cosa: cajeros automáticos», censuró. Según explicó, con el nuevo régimen aprobado por el Ejecutivo, cada autónomo pagará el año que viene desde 200€ a 2.500€ más; y con estas cantidades el Estado «pasará a recaudar de los autónomos de los 13.000 millones de hoy, a 19.000 millones».

Dicho esto, el PP se lanza con una nueva estrategia programática y, al margen de denunciar la corrupción mañana, tarde y noche, las próximas semanas se centrará en explicar sus propuestas. «Pararemos este sablazo y pediremos explicaciones al Gobierno en el Congreso y en el Senado», avanzó Bravo. Además, lanzó alguna propuesta: «Que todos aquellos autónomos que facturan menos de 85.000€ no tengan que pagar IVA, ni presentar declaración de IVA». También: «Que se permita presentar solo una declaración al año a nuevos autónomos y solo dos a los que tengan actividad».

El próximo lunes, Feijóo proseguirá con su agenda en Castilla y León. Concretamente, participará en un acto del Instituto de Empresa Familiar en Burgos, junto a Felipe VI. «Allí podrá explicar de nuevo algunas de las prioridades del PP en materia económica y de apoyo a empresas y autónomos, así como nuestro compromiso expreso con una clase media a la que el Gobierno fustiga cada vez que tiene ocasión», detallan en su equipo. «El esfuerzo tiene que volver a merecer la pena».