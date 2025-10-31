Sánchez calificó las universidades privadas antes de matricular a su hija como "chiringuitos" "sin escrúpulos"

La nueva legislación sobre las universidades aprobada por el equipo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Consejo de Ministros del pasado martes 3 de octubre, ha puesto en aviso a las universidades privadas, dentro de las que se encuentra la hija menor del líder de los socialistas, Carlota Sánchez Gómez, ha sido matriculada.

Situado en Pozuelo de Alarcón y fundado en el año 2019, ha sido el centro escogido por la joven para dar sus primeros pasos en el doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing en inglés. Esta decisión familiar, que fue tomada en los últimos coletazos de la temporada estival, se produce en un contexto político marcado por la ofensiva del Gobierno contra la educación universitaria privada. De la misma manera que los hijos del expresidente del Gobierno y cofundador de Podemos, Pablo Iglesias, Sánchez ha escogido un centro privado para blindar la educación de la benjamina de la familia.

Antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) y el Tribunal Supremo presentaran indicios delictivos sobre el dinero en metálico que salía desde la sede de Ferraz para los diversos miembros que eludieron los pagos por transferencia, el presidente del Gobierno trasladó a sus ministros el objetivo de potenciar nuevas regulaciones para los centros universitarios. Enfocados en los centros de carácter privado, aunque sin olvidar las regulaciones presentadas para el conglomerado en la esfera pública, se propulsaron varios decretros. El aprobado fue el mencionado.

Sin morderse la lengua, el presidente del Gobierno se aventuró a aportar su opinión sobre los centros educativos privados. En el mes de marzo, concretamente el 31, el líder de los socialistas acusó a los centros privados de ser lugares en los que no se destila el rigor y se toman las decisiones "sin escrúpulos". " De la misma manera queremos combatir el avance de los centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos", rezan sus declaraciones.

Un nuevo cambio de opinión de Sánchez

"Va a decir alguna verdad señor Sánchez". Con el recuerdo de las palabras del senador popular, Alejo Miranda de Larra, que marcaron la tónica de las declaraciones del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, tras conocerse el trasladado de la investigación sobre la financiación del PSOE a la Audiencia Nacional, se ha producido un nuevo cambio de opinión en la perspectiva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Emulando al cofundador de Podemos y antiguo profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Iglesias, el líder de los socialistas ha apostado por la educación universitaria privada.

Fuera de la escena política, en la que se han producido una gran cantidad de "cambios de opinión" desde el inicio de la legislatura, el jefe del Ejecutivo no ha cambiado su estrategia y ha mantenido en su ámbito cercano el signo político marcado tanto en el Congreso como en sus diversas declaraciones. A la espera de que se produzcan los cambios en las universidades privadas, el presidente del Gobierno aguarda las nuevas pesquisas presentadas por el Tribunal Supremo sobre los cobros en metálico de los socialistas.