Bolaños considera que Sánchez salió "reforzado y airoso" de la "absurda" comisión del Senado

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió ayer "reforzado, exitoso y más que airoso" de su comparecencia en la "absurda" comisión de investigación del Senado, frente a un PP "bronco" que no tiene "nada" que ofrecer a los españoles.

Así lo ha explicado en una entrevista en el programa 'La Hora de La 1' de TVE, donde el ministro ha afirmado que la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Senado permitió ver a una oposición "que no tiene nada", que se queda en un tono "bronco, grosero, y maleducado", en un intento de "embarrar las instituciones".

El titular de Justicia ha lamentado que esto es habitual en todas las comparecencias del presidente del Gobierno, y ayer "toda España tuvo la oportunidad de ver una comparecencia de cinco horas, donde se ve una oposición bronca con nada que ofrecer a los españoles y donde el presidente del Gobierno salió absolutamente airoso".

De esta manera, ha calificado la intervención del senador del PP Alejo Miranda de "absolutamente grotesca" porque no dejaba hablar a Sánchez y porque algunas de las preguntas que le realizó "eran muy absurdas", recogiendo "cualquier bulo que hubiera por ahí" y, por eso, el presidente del Gobierno, "sin ninguna dificultad desmontó los argumentos que se le estaban planteando".

En este sentido, ha opinado que los senadores de la oposición que preguntaron "quedaron muy mal" y ha lamentado que "lo que pasó ayer fue un desprestigio de la institución del Senado, que la está desprestigiando por completo esa mayoría absoluta del PP", ha dicho.

Una comisión "absurda"

Preguntado por la utilidad de la comisión Koldo, Bolaños ha señalado que "esta comisión de investigación es perfectamente absurda. Lo que está haciendo es poner de manifiesto que el PP no consigue sus objetivos, ni siquiera en una cámara en la que tiene mayoría absoluta".

"No está consiguiendo nada. Lleva año y medio y no ha conseguido nada el Partido Popular. No sé si por falta de pericia de sus senadores preguntando o porque realmente no hay nada más que aclarar", ha explicado el ministro.