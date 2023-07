Vox no será "obstáculo" para la investidura de Feijóo si convence a "un puñado" de diputados de PSOE

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo reivindica su derecho a ser investido presidente del Gobierno, tras lograr 136 escaños siendo su formación la ganadora de los comicios el pasado 23J aunque sin mayoría para poder formar un gobierno. Durante la campaña indicó que sino podía gobernar en solitario intentaría hablar con Pedro Sánchez para que le permitiera gobernar y si no, llamaría a los barones uno a uno para que le convencieran. Mientras ha comenzado la ronda de contactos con el resto de los partidos políticos para saber sus posiciones y aseguró que con Vox lo haría "próximamente".

El partido que lidera Santiago Abascal ha anunciado este miércoles que no será "obstáculo" para la investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno si logra recabar el apoyo de algunos diputados del PSOE que le garanticen alcanzar la mayoría absoluta.

Así lo ha anunciado el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, antes de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, la primera tras las elecciones generales celebradas este domingo.

Espinosa de los Monteros ha invitado directamente a Feijóo a convencer a alguno de los diputados del "PSOE bueno" del que habla, que ha identificado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o de otros lugares de España. El portavoz de Vox ha dicho no conocer a "ninguno", pero ha recordado que Feijóo sí que ha tendido la mano a los socialistas reiteradamente durante la campaña. "Si él les convence, desde luego Vox no va a ser un obstáculo para evitar un gobierno de destrucción nacional", ha adelantado insistiendo en que los 33 de Abascal "no serán obstáculo" para esa investidura si el líder de los populares si logra el apoyo de "cinco o seis diputados" socialistas.

El mismo mensaje ha trasladado este miércoles el líder de Vox, Santiago Abascal, en una entrevista en OkDiario, su primera aparición pública tras los comicios más allá de una breve comparecencia la misma noche electoral, en la que acusó al PP de haber truncado la posibilidad de una "alternativa" a Sánchez.

"Si el señor Feijóo es capaz de convencer a un puñado de diputados socialistas y configurar una mayoría, nosotros no vamos a ser un obstáculo para evitar la conformación de un gobierno de destrucción nacional", ha avanzado Abascal.

Vox, quien tras las elecciones generales del 23J ha logrado mantenerse como tercera fuerza política aunque ha caído un total de 19 escaños puso una línea roja el pasado lunes y apuntó que no cuenten con un "voto patriótico" de Vox si en esa ecuación está el PNV.

"Feijóo quería eso"

Espinosa de los Monteros cree que no debe sorprender a nadie los llamamientos de Feijóo al PSOE para que le dejen gobernar y ha subrayado que ya "lleva diciendo toda la campaña" que prefería un acuerdo con los socialistas que con Vox. "Los que le han votado supongo que saben que quería un acuerdo con el PSOE", ha emplazado sobre algo que ve "coherente" en el discurso de Feijóo, aunque también ha criticado que "probablemente" este mensaje haya tenido consecuencias en que PP y Vox no sumen mayoría absoluta tras estas elecciones.

Espinosa de los Monteros ve "muy difícil" vaticinar qué pasará, si habrá Gobierno o repetición electoral, y ha explicado que Junts, cuyo acuerdo necesitaría el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, es un partido "difícil de pronosticar". Ahora toca "esperar y ver", ha señalado ironizando sobre los llamamientos a la paciencia de Sánchez. "Se ha ido de vacaciones, debe ser el momento apropiado tal y como está España para que el presidente del Gobierno se vaya de vacaciones", ironizó. "En cualquier caso que Sánchez se vaya de vacaciones siempre es una buena noticia para España".