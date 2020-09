Sálvame: ¿Quién es el supuesto hermano secreto de las Campos?

El pasado jueves, Antonio David estalló en directo en el plató de “Sálvame” contra Carmen Borrego por su polémica entrevista en exclusiva para la revista Lecturas el pasado miércoles, en la que una vez más hablaba sobre Rocío Flores y su relación familiar con Rocío Carrasco. El colaborador atacó de manera muy directa a la Campos: “Mi hija no ha hablado de ninguno de vosotros ni de su madre. Lo único que ha dicho es que quiere reconciliarse con su madre en privado (...) Vamos para delante a la guerra. Que hable de su separación, de la custodia de sus hijos, de su hermano el de Málaga... Que deje de hablar de mi hija porque ella tiene el culo muy sucio”.

Una acusación que dejó al descubierto el gran secreto de las Campos: un supuesto hermano en Málaga. Pero, ¿de quién se trata?

Gemma López ha asegurado que ella conoció al supuesto hermano de las Campos en una ocasión durante la elaboración de un reportaje en la ciudad andaluza: “Ella me lo presentó con total naturalidad. Yo lo que vi fue cordialidad y absoluta normalidad, de la misma manera que había allí otros familiares. Yo me quedé helada en el momento, pero a lo largo de los años tampoco incidí más. Creo que esa persona quiere mantenerse en el anonimato y eso no implica que sea un secreto para la familia”.

“Si Terelu lo hubiese querido ocultar, lo hubiera hecho”, ha aclarado Gemma. Mientras que Antonio David, quien destapó al supuesto hermano, ha asegurado que conoce su existencia “desde hace mucho tiempo”. Por su parte, Gustavo González confiesa que no se trata de un hermano secreto sino de un miembro de su familia que “quiere ser anónimo”.“Tiene 57 años, es fruto de una relación anterior del padre de Terelu con otra persona con la que no se casó. Hubo un paréntesis de tiempo en el que no se trataban, pero actualmente tienen muy buena relación entre ellos”, ha aclarado González.