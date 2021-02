Julián Muñoz desmiente, airado, a los que le adjudican una novia

La web “Jaleos” publicaba este miércoles que Julián Muñoz tiene nueva novia. El ex de Isabel Pantoja lo desmiente rotundamente a un amigo periodista: “Ni tengo novia ni entiendo que se inventen esas cosas.Estoy harto de que cuenten mentiras sobre mi, que me dejen tranquilo de una vez”.

No quiere hablar del enfrentamiento entre Pantoja y su hijo, y asegura que no “estoy al tanto de ese tema, además, me da igual lo que le ocurra a esa familia.”

Julian Muñoz, el ex alcalde de Marbella no quiere ninguna relación con los Pantoja

Tampoco es cierto, afirma, tal y como se ha dicho, que haya dejado la casa de una de sus hijas, donde reside desde que salió de prisión, para alquilar un piso en una lujosa urbanización de Marbella. Lleva una vida muy tranquila y ha recuperado la amistad con Mayte Zaldívar, madre de sus dos hijas.

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, con su entonces esposa Maite Zaldívar y la cantante Isabel Pantoja.

A Julián no se le conoce pareja desde hace años, está dedicado por entero

Hace unas semanas los reporteros se acercaron hasta la vivienda del ex alcalde de Marbella. Estaba muy alterado y en todo momento se negó a dar titulares sobre la situación de la mujer a la que siempre ha acusado de su desgracia. Con Pantoja vivió años de amor y una tormentosa ruptura cuando ya se encontraba cumpliendo prisión.

Aquel amor prohibido acabó pasándoles factura tras ser imputada la tonadillera por blanqueo del capital que Julián Muñoz amasó en su alcaldía. El amor se les rompió en 2009 cuando salió a la luz pública que la cantante no fue la única beneficiara del dinero ilícito de Julián Muñoz y que, tras su divorcio de Maite Zaldívar, el alcalde le había enviado una importante cantidad de dinero. Ambas serían arrestadas y condenadas en el marco de la “Operación Malaya”