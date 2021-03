La fotografía que esconde el mayor sufrimiento de Meghan Markle

Durante la entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle concedieron ayer a Oprah Winfrey y que emitió en directo la CBS, los duques de Sussex se sinceraron sin tapujos y como nunca antes lo habían hecho. Hablaron de por qué decidieron salir de la familia real británica, así como los episodios más dolorosos que vivió la pareja tanto durante el embarazo de Archie como respecto a rumores o circos mediáticos. Meghan y Harry han conmocionado al mundo con unas confesiones que han hecho tambalear a la Corona británica, así como han resuelto numerosas dudas y han desvelado numerosos secretos. Por ejemplo, el de una fotografía en especial, en el que, aunque nadie jamás lo hubiera pensado, Meghan vivía de los peores días de su vida.

En la entrevista, la ex actriz explica a Oprah cómo la familia real le “silenció” y le obligó a contestar a los medios siempre a través de un “sin comentarios”. La opinión de Markle sobre cualquier cosa no existía, de tal manera que la presión se veía doblegada por los comentarios que se hacían en Buckingham respecto a Archie: se hablaba sobre el color de piel del bebé, y del problema que supondría si naciera negro. Esto, entre otras presiones, provocaron en Markle un auténtico sufrimiento que, sin embargo, debía esconder ante las cámaras. Y ejemplo de ello es un día en especial, del que hay fotografías que aún obsesionan a la duquesa.

Fue en enero de 2019, cuando Meghan estaba en el quinto mes de embarazo. Aquella noche, la pareja asistía al Royal Albert Hall de Londres, teatro donde se estrenaba “Totem”, espectáculo del Circo del Sol. Si bien en las imágenes aparecen Meghan y Harry sonriendo y cogidos de la mano, ella ha revelado ahora el doloroso episodio que había tras las fotografías.

El príncipe Harry y Meghan Markle en enero de 2019, llegando al Royal Albert Hall

“Una de las cosas que todavía me persiguen es esa fotografía en la que fuimos a ese evento en el Royal Albert Hall”, explicó a Winfrey. Recuerda que “un amigo me dijo: ‘sé que no sueles ver fotos, pero Dios mío, aquí sales muy bien’, y me la envió”. Al hacer zoom, Meghan solo pudo ver “la verdad de aquel momento”: justo antes de esa aparición pública, la duquesa confesó a su marido que “no quería seguir viviendo”. ”Era un pensamiento constante, muy claro, real y aterrador”, recordó. Tras hacerle la confesión a Harry, le dijo “No creo que puedas ir”, a lo que ella respondió “No puedo quedarme sola”.

Ante esto, se vistieron elegantes para el estreno y se atrevieron a acudir: “Los dos estábamos intentando aguantar”, aseguró a Winfrey la duquesa, así como recordó cómo, cada vez que se apagaban las luces del teatro, “lloraba”. “Y esto es, yo creo, tan importante para la gente recordar que uno no tiene ni idea de lo que le pasa al otro en la intimidad. Ni idea. Incluso la gente que sonríe y sonríe y brilla con más intensidad. Hay que tener compasión por lo que pueda estar pasando”, dijo Meghan, reconociendo que se llegó a sentir “avergonzada” porque quería ser fuerte y no presionar a Harry. “Se necesita mucho coraje para admitir que necesitas ayuda”, concluyó.

Tras hablarlo con Harry y fingir en el Albert Hall, “acudí a la institución (la familia real) y expliqué que necesitaba ayuda. Les dije, nunca me he sentido así antes y necesito ir a algún sitio, y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la Corona”. “Comparto esto porque hay mucha gente que tiene miedo de pedir ayuda”. Asimismo, confesó que la familia real dijo que no había “nada” que pudieran hacer”, ya que Markle no era “una empleada pagada por la institución”. “Esto fue por emails suplicando ayuda y diciendo muy específicamente que estaba preocupada por mi salud mental”.